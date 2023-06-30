俄又有重要人士離奇死！　28歲火辣「銀行副行長」11樓住家墜亡

▲俄羅斯羅科銀行（Loko-Bank）副行長拜柯娃離奇墜樓身亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

自烏俄戰爭開打以來，有多名俄羅斯政界、商界知名人士因各種原因死亡，而最新一起死亡案件是年僅28歲的銀行副行長拜柯娃（Kristina Baikova），她23日凌晨從莫斯科的11樓住家摔落，當場死亡。

根據《太陽報》報導，外型亮眼的拜柯娃是羅科銀行（Loko-Bank）的副行長，她23日晚間從11樓住處摔落，因傷勢過重當場身亡；據了解，她墜樓之前曾邀請34歲男性友人安德烈（Andrei）一起喝酒聊天。

安德烈後來也證實，當天他確實在場，大約凌晨3時左右，拜柯娃就爬到窗外，從11樓住處直接摔下去。當地媒體報導指出，安德烈隨即叫了救護車，但她仍傷重不治；推特上還流傳一段拜柯娃站在11樓護欄上的影片，拍攝者疑似就是安德烈。

自烏俄戰爭開打以來，有多名俄羅斯政界、商界知名人士因各種原因死亡，美國參議員、情報委員會主席沃克（Mark Walker）也曾表示，過去一年半裡，俄羅斯有太多人神祕地從5樓、6樓或7樓的窗戶摔落死亡，引發外界對於克里姆林宮的暗殺揣測。

《鏡報》也取得消息指出，發起叛變的瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），現在正住在白俄羅斯的一間飯店裡，而且他特意選擇「沒有窗戶」的房型，避免遭到暗殺。