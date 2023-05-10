8秒驚悚片瘋傳！特技演員高空飛車「被當眾砸死」　全場直擊尖叫

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友9日發布影片爆料稱，象山影視城飛車表演驚傳駭人事故。影片顯示，在一處戶外廣場上，一名表演者騎著一輛摩托車從一側的斜坡衝上去，似乎是想衝到對面更高的平台斜坡上，但是表演並未成功，表演者和摩托車從空中摔在地上，最後慘遭摩托車砸中身亡。

據《大皖新聞》報導，影片中，並未看到表演者摔落在地後有掙扎的動作。影片後半部分，幾位工作人員手拿遮擋物，將摔落在地的表演者遮擋了起來。

▲象山影視城一特技飛車手表演中突發意外墜亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

有工作人員在現場向觀眾表示了歉意，讓觀眾有序離場，並表示下午還有一場表演。影片中的建築物牆體上，有「象山影視城」的字樣。

象山影視城位於浙江寧波象山縣，是4A級景區。在象山影視城微信公眾號上發布的一份演出時間表中看到，有一個表演項目叫「速度與激情」，表演的區域在飛車實景劇場，演出的時間是10點45分和14點45分。該公眾號也曾發布過車輛特技表演的影片，其中有摩托車，也有轎車。

5月9日，象山影視城官方微博發布情況通報，2023年5月9日11時許，在象山影視城外包特技項目活動期間，一飛車手發生意外，被摩托車砸中身體受傷。現場工作人員立即叫救護車，將傷者送至醫院，經搶救無效死亡。目前，該項目已暫停。事件發生後，縣委、縣政府高度重視，公安、文旅、應急管理等部門第一時間趕赴現場調查。