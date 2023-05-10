　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

8秒驚悚片瘋傳！特技演員高空飛車「被當眾砸死」　全場直擊尖叫

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友9日發布影片爆料稱，象山影視城飛車表演驚傳駭人事故。影片顯示，在一處戶外廣場上，一名表演者騎著一輛摩托車從一側的斜坡衝上去，似乎是想衝到對面更高的平台斜坡上，但是表演並未成功，表演者和摩托車從空中摔在地上，最後慘遭摩托車砸中身亡。

據《大皖新聞》報導，影片中，並未看到表演者摔落在地後有掙扎的動作。影片後半部分，幾位工作人員手拿遮擋物，將摔落在地的表演者遮擋了起來。

▲▼象山影視城一特技飛車手表演中突發意外墜亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲象山影視城一特技飛車手表演中突發意外墜亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

有工作人員在現場向觀眾表示了歉意，讓觀眾有序離場，並表示下午還有一場表演。影片中的建築物牆體上，有「象山影視城」的字樣。

象山影視城位於浙江寧波象山縣，是4A級景區。在象山影視城微信公眾號上發布的一份演出時間表中看到，有一個表演項目叫「速度與激情」，表演的區域在飛車實景劇場，演出的時間是10點45分和14點45分。該公眾號也曾發布過車輛特技表演的影片，其中有摩托車，也有轎車。

5月9日，象山影視城官方微博發布情況通報，2023年5月9日11時許，在象山影視城外包特技項目活動期間，一飛車手發生意外，被摩托車砸中身體受傷。現場工作人員立即叫救護車，將傷者送至醫院，經搶救無效死亡。目前，該項目已暫停。事件發生後，縣委、縣政府高度重視，公安、文旅、應急管理等部門第一時間趕赴現場調查。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
7寶媽34萬粉專急關留言！　獸醫尪護妻「我老婆不偷不搶」
快訊／陳時中還原BNT採購過程　喊話郭台銘「過河拆橋是不好的
張書偉分手勇兔「認愛謝京穎」！　親密過夜被拍
快訊／衛福部反擊！　公布BNT捐贈、採購4大合約
快訊／讓百萬網紅進駕駛艙自拍！　張國煒恐遭開罰
KID帛琉脫光「只留3片葉子」！　女星驚：後面沒遮
翟神揪出BNT股東信1細節　釣出郭台銘親回11字

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸連假後票價大跳水！　廣州飛曼谷經濟艙出現「10元人民幣」低價

碩士妹隱藏身分是「黑幫老大」！兇殘率領幫眾崛起　暗黑經歷起底

懷4胞胎順產不到一年又懷上「4胞胎」　女子：自然受孕沒吃藥

才剛生3女1男！她「9個月後又懷4胞胎」糾結要生嗎...結局超悲傷

8秒驚悚片瘋傳！特技演員高空飛車「被當眾砸死」　全場直擊尖叫

中德外長會籌備「第七輪政府磋商」　秦剛：應堅持正道、反對新冷戰

陸掀追大貓熊熱潮！　萬人湧北京動物園「排隊1小時看5分鐘」

大陸科學家月壤中首次發現「玻璃纖維」：建立月球基地材料有了

峇里島情侶「神秘5小時」亡！22歲正妹躺浴缸慘死　法醫說話了

突欠地鐵2900萬！一夜變「千萬負翁」　他傻眼

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

台南孕婦輾斃3歲女童…稱「肚子裡的賠給你」！爸慟：這樣有用嗎

8歲弟罹癌期盼見偶像　儒哥暖帶好友陪打遊戲

陸連假後票價大跳水！　廣州飛曼谷經濟艙出現「10元人民幣」低價

碩士妹隱藏身分是「黑幫老大」！兇殘率領幫眾崛起　暗黑經歷起底

懷4胞胎順產不到一年又懷上「4胞胎」　女子：自然受孕沒吃藥

才剛生3女1男！她「9個月後又懷4胞胎」糾結要生嗎...結局超悲傷

8秒驚悚片瘋傳！特技演員高空飛車「被當眾砸死」　全場直擊尖叫

中德外長會籌備「第七輪政府磋商」　秦剛：應堅持正道、反對新冷戰

陸掀追大貓熊熱潮！　萬人湧北京動物園「排隊1小時看5分鐘」

大陸科學家月壤中首次發現「玻璃纖維」：建立月球基地材料有了

峇里島情侶「神秘5小時」亡！22歲正妹躺浴缸慘死　法醫說話了

突欠地鐵2900萬！一夜變「千萬負翁」　他傻眼

綠議員幫陳情控侯友宜無心市政　她還原真相嘆：打侯無所不用其極

走狗屎運？黑狗留「滿屋頂黃金」　1條滾進排水槽...網崩潰

澎湖釣客身體不適…跌進海裡「失去生命跡象」！送醫搶救不治

去年初選就止步　新秀舞團半年奪四獎　直闖臺大盃決賽

太便宜！超商大杯美式「下殺15元」　限時3天爽喝

才參加完家族聚餐…男友成功逃生！女友「臉燒到認不出」成焦屍

他將陰莖強塞我體內！女作家控訴「遭川普性侵」　川普判賠1.5億

「誰都阻止不了柯文哲選總統」　沈富雄籲藍營：好好思考「這點」

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了　鄉民炸鍋：直接鞭刑

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

大陸熱門新聞

車位長期遭霸佔！地主1招反制惡鄰哭喊

峇里島情侶「神秘5小時」慘死　法醫說話了

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小三嗆：不要臉

妹子「裸貸」利息滾到2000萬！不雅照慘外流

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝

峇里島情侶小紅書帳號全爆出！網路柯南揪疑點

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

大陸科學家月壤中首次發現「玻璃纖維」

兇漢持18公分長刀隨機殺人 年輕舞者遇害...家屬批：刀怎麼帶上車？

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

欠地鐵654萬！一夜變「千萬負翁」　他傻眼

39歲男持刀「追砍小8歲前妻」...恐怖畫面曝

陸掀追貓熊熱潮！萬人湧入動物園

更多熱門

相關新聞

雜技女演員高空當眾墜亡！極速下落砸地畫面曝

雜技女演員高空當眾墜亡！極速下落砸地畫面曝

安徽宿州埇橋區蒿溝鎮15日晚發生一起驚悚墜亡事故，現場影片全網瘋傳。當時，在一場戶外演出現場，一名表演高空雜技的女演員在升空過程中突然墜落，下秒重砸到舞台上。現場觀眾全部目睹慘案發生一刻，當場嚇瘋尖叫。4月16日，蒿溝鎮人民政府回應，該女演員經搶救無效身亡，多部門介入調查。

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

夢悦城「春樂農漁園遊會」連假盛大登場！挺農民免費送高麗菜

夢悦城「春樂農漁園遊會」連假盛大登場！挺農民免費送高麗菜

孩投60元打賞街頭藝人遭嫌少「乾脆別給」　兩派戰翻

孩投60元打賞街頭藝人遭嫌少「乾脆別給」　兩派戰翻

9歲男孩頂樓玩耍慘踩空　翻出樓體32樓墜亡

9歲男孩頂樓玩耍慘踩空　翻出樓體32樓墜亡

關鍵字：

象山影視城特技飛車手表演墜亡

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

7寶媽爭議連環爆！受影響最大苦主曝光

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

IG都在轉！慶生送錢的男人是誰？

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

送30萬貼文消失！Mr.Beast曝原因

破關《薩爾達傳說》完成哥哥遺願

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面