原鄉德芙蘭國小另類結業式　部落走讀繪本...盼募萬本書

▲▼台中市德芙蘭國小另類結業式，以閱讀繪畫來募集萬本書。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

臺中市和平區德芙蘭國小在學期結束前夕，結合閱讀公益活動，由古金益校長帶著谷關分校12名學童及全體教職員到部落走讀，與臺中市山城人文產業發展協會規畫互動學習課程，在大和谷關閱讀驛站，以「閱讀」的主題舉辦另類結業式，主要激發孩子們對閱讀的興趣和愛好，在結業式中除了唸繪本外，還讓孩子們用豐富多彩的色筆，個別繪製出自己心目中的募書箱，鼓勵民眾捐贈書籍，盼暑假過後能接力完成「夢想繪實現」10000本繪本的募書計畫，擴大偏鄉孩子們的閱讀資源。

協會陳焦勤秘書長及蔡佳玲主任擔任說故事姐姐，分享「我們都是奇蹟男孩」、「謝謝你」兩本繪本，「我們都是奇蹟男孩」向小朋友傳達要對同學友善，每個人都有特別的地方，不要歧視及孤立弱勢的同學，請同學們要相親相愛；「謝謝你」是透過犀牛與小黑鳥的互動，不要將別人的付出視為理所當然，應當心存感恩，對「任何給你幫助的人」都要說一聲謝謝你，同學們非常專心的聆聽故事，對繪本的角色都很有共鳴，帶著滿滿的感謝與愛要跟師長、同學們及家人們說聲「謝謝你」。

台灣大和志工社會關懷協會榮譽理事長陳明發、理事長何正仁，一向關懷偏遠兒童閱讀資源，自2017年在2千公尺高的梨山組裝書櫃，與梨山賓館副總林閔政一起發起「山那邊夢想書房」，至今梨山書櫃藏書已超過10,000本。

接著，2018年在豐原客運谷關站，又打造「大和谷關閱讀驛站」，目前藏書也有7000冊，提供旅客短暫停留及部落閱讀空間，在今年5月邀請LULU黃路梓茵擔任代言人，發起「夢想繪實現」繪本募集計畫，預計在年底前達成募書一萬本目標，分別捐贈和平區部落10所學校，預計於7月下旬陸續建置圖書櫃，年底前完成捐贈繪本儀式。校長在結業式中頒發獎狀及豐富獎學金，讓同學們嚐到滿滿的成就感，結業式尾聲感謝大和志工隊及台中市龍霄宮提供繪本、桌遊、書包、筆袋、水壺、按摩搥、泡茶器、保鮮提袋…等精美禮物及點心，要讓同學及老師們過一個開心的暑假。