新北2幼兒園「孩童均未驗出藥物反應」　吉的堡：盼以司法恢復名譽

▲板橋幼兒園餵藥案，36名幼童毛髮均未檢出。（資料照／記者陸運陞翻攝）

記者劉人豪／綜合報導

針對幼兒園餵藥案，新北地檢署29日下午3時公布檢驗結果指出， 36名幼童毛髮均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，而汐止案經士林地檢署偵辦，確認未檢出Benzodiazepine（苯二氮平類）、及Barbiturate（巴比妥）成分，全案昨(28日)簽結。對此，吉的堡發聲明指出，感謝所有調查辦案人員的辛勞，未來我們面對幼童衛生與安全更會戰戰兢兢，盼能重新取得家長與大眾的信任，另外對於惡意抹黑栽贓之特定人士，本公司將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復本公司名譽。

以下是吉的堡正式聲明全文：

首先，感謝新北及士林兩個地檢署承辦檢察官這段時間的辛苦，最新的毛髮檢測結果出爐，所有學童都未驗出毒物，身為品牌總公司，我們一直最在意的是幼生的健康與安全，感謝所有調查辦案人員的辛勞，未來我們面對幼童衛生與安全更會戰戰兢兢，以本次事件為師惕勵自我，盼能重新取得家長與大眾的信任。



「幼吾幼以及人之幼」一直是吉的堡辦學理念，愛您的小孩就如同對待自己的小孩，任何對幼生不利的事我們絕不允許；這段期間家長的各種擔憂，同樣也是我們的急切煎熬，對於大家的不安，我們感到抱歉！身為品牌商，對幼生、家長、老師及各園校都是責無旁貸。事件第一時間，園務組同仁就立即到園所了解狀況，且加盟園的回覆都是並無不法餵藥行為，而我們也配合新北市教育局進行幼生安置，將幼生及家長的權益放在首位。



這段日子的靜默並非停下動作，而是全面檢視與檢討；在第三方護理師隨同下，公司園務組對全台吉的堡幼兒園進行健康安全訪視，要求各園所務必符合法令規章，更加強化各種對園校的監督控管，並於日前全數完成檢核，敬請各園家長安心。我們持續研擬各種方案，並啟動「吉的堡安心守護計畫」,包含了「健康安全環境巡查與管理機制」、「必要託藥之標準流程」以及「幼兒照護健康安全訓練及講座」、「親師生安心打勾勾」等一系列守護幼生健康安全的計畫，詳細內容將陸續向園生家長報告知曉。



雖事實逐步被還原、真相逐漸清朗，但本公司為宣示我們對幼生健康安全的重視，在此宣布將投入新台幣參百萬元成立「安心專案基金」，在律師與會計師見證下，交付公正第三方執行，用於事件支持及相關公益活動。



經過檢警的這段時間的辛苦協助釐清事實，也有眾多媒體陸續報導「事件是場烏龍」，對此，我們喜聞樂見，彷彿在黑暗隧道中，終於盼見出口的光明！總公司與品牌園校皆用心辦學，絕無外界質疑，所謂“總公司指示園所不法餵藥”、“系統性共同操作不法餵藥”等，相關指控已嚴重毀損本公司及品牌園校之名聲，身為具多年公信力的教育品牌，我們必須捍衛品牌商譽，對於惡意抹黑栽贓之特定人士，本公司將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復本公司名譽。但難過的是在承擔莫須有的污蔑罪名後，事漸廓清之際，僅得到輕描淡寫用「烏龍」二字做為事件收尾，這背後承擔的卻是本公司以及許多幼教從業人員和老師的莫大傷害，撕裂了社會信任、造成社會對立，我們亦需要花更多的心力去挽回大眾與家長的心；只盼商譽受損的代價，是能讓教育回歸良善本質，也喚醒大眾對孩童日常用藥安全的省思和重視。危機事件終將落幕，吉的堡總公司也會堅持走在教育以及孩童健康安全的正確道路。期待我們能成長為社會各界所指教與期盼的教育機構。感謝各界對此事件的關切，也謝謝在此次事件中支持吉的堡的各方幼教先進、團體以及老師和家長，致萬分謝意。