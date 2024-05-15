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中智庫指控菲軍艦「非法」坐灘25年　最新情勢：今年陸續增加補給

▲▼菲律賓破舊軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

▲菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

中國國觀智庫昨14日發佈菲律賓侵佔南沙群島島礁的建設情況研究報告。該報告指出，2022年菲律賓海軍對仁愛礁「坐灘」軍艦共進行了11次物資補給，2023年實施了14次。該智庫專家也表示，當前事態發展表明，「2024年菲律賓對非法『坐灘』軍艦實施補給的次數在繼續增長。」

《環球時報》今（15）日引述該智庫報告內容，1999年5月，菲律賓海軍軍艦「馬德雷山號」以擱淺需要修船為理由。該文使用「非法」來形容長達25年的「坐灘」行為。

該智庫最新發布的報告指出，「『馬德雷山』號長期滯留，菲方派駐十餘名軍人駐守，造成侵佔仁愛礁的事實。」菲律賓西部司令部負責指揮南沙群島侵佔島礁的駐軍，菲律賓海軍派出補給船，對在南沙群島非法侵佔島礁的駐軍進行補給。

2024年菲律賓向仁愛礁補給次數是否會繼續增長？中國國觀智庫海洋研究中心主任劉曉博表示，2023年之前，菲律賓海軍對該「坐灘」軍艦每月補給一次，之後陸續增加補給次數。

▲▼中國大陸與菲律賓船隻在仁愛礁發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

▲中國大陸與菲律賓船隻近期經常在仁愛礁發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

「為了降低敏感性，菲律賓租用民船，在海岸警衛隊的艦船護送下對 『馬德雷山』號進行補給，而不是軍用艦艇，但中方對菲企圖搭載建築物資的行為是『零容忍』。」劉曉博說。

該報告稱，與之前相比，2023年「馬德雷山」號主甲板已經進行部分加固和翻新，表明菲律賓早就偷偷運送建材。

報告還指出，菲律賓侵佔了馬歡島、中業島等數個島嶼。2022年前，菲律賓在佔領的島礁上較少進行建設，但之後加快了建設行動。當年3月，菲律賓在馬歡島建造了一個新的直升機停機坪；5月，菲律賓海岸警衛隊在馬歡島等建立指揮觀察站。

劉曉博認為，今年菲律賓將繼續推進對抗性的南海政策，中菲南海爭端可能進一步激化，其主要因素包括菲總統的「親美」政策、美國及其盟友對菲的援助加大和《美菲共同防禦條約》的協防承諾，為菲國近年頻繁的海上軍事活動增加底氣。

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