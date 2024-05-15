快訊／林森錢櫃大火6死67傷滿4年　老闆練台生一審判決出爐

▲錢櫃董事長練台生（中）因北市林森店2020年施工大火造成6死67傷意外，被起訴涉犯過失致死等罪嫌，先前到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

錢櫃KTV北市林森店2020年增設2部電梯但施工引發大火，加上整棟樓消防警報、排煙與灑水等系統被關閉電源、未及時提醒逃生，因而釀成6死67傷重大事故，錢櫃董事長練台生與林森店幹部、施工包商等人被起訴涉犯過失致死罪嫌，台北地院審理3年多，練台生部分判決無罪，包商王聖杰部分則依過失致死判刑3年；迪廣公司，職業安全法，罰金30萬，可上訴。

本案發生於2020年4月26日星期天，經營林森店的錢櫃子公司迪廣公司，斥資近4000萬元在大樓內增設2部貫通地下2樓到地上10樓的電梯，同時營業藉此縮短工期，包商九康工程行負責人王聖傑當天上午9點多，將1台雷射水平儀放在店內4樓角落儲藏室充電，逕自到其他樓層施工，上午10點多，4樓儲藏室突然冒出火舌。

整棟樓消防警報、排煙、灑水、廣播等重要系統，因受信總機被關閉電源，全都靜悄悄，店內幹部、服務生也沒及時察覺疏散顧客，因樓層防火安全門保持開啟加上電梯天井直通，火、煙迅速蔓延，頓時陷入混亂，有人攀在外牆求援。

消防隊獲報動員約200位警義消灌救，逐層引導受困消費者逃離，幸好有些人聞到臭味驚覺失火，設法自救，或被好心人拍打包廂大門提醒，逃過一劫。

這場大火最後造成6死67傷，是北市少見的重大公安事故，引發社會關注，尤其傷者指責錢櫃人員欠缺應變能力，更激起眾怒，錢櫃股價一度重挫，官方也加強稽查。林森店重新裝潢翻新，已恢復營業。

檢方依火災調查報告，認定包商王聖傑充電的雷射水平儀最先起火釀災，而林森店關閉消防系統電源、拆卸灑水管路以便施工，練台生與店內幹部卻沒落實備用消防設備正常運作，也沒善盡防火管理義務。

檢方依過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌，2020年10月起訴錢櫃董事長練台生、林森店經理翁珮雯、日班副理張惠純、高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、包商王聖傑與迪廣公司。

擁有壹電視及年代電視的練台生，本案交保100萬元，至今仍被限制出境、出海，他努力和多數死者家屬與傷者達成和解，出庭受審否認有疏失，辯稱分層授權負責，沒直接參與本案電梯施工，自稱很少去林森店、對這棟樓很陌生，因他「雖是董事長，但很少管事」。

檢方舉證練台生不僅是消防法規上的管理權人、在林森店施工消防防護計畫書用印，且監工日報表紀錄顯示，練台生至少2次到店內督工、具體指示趕工與保留部分設備等，確有責任。

王聖傑不認罪，聲稱本案雷射水平儀是初次使用與充電，根本不知會起火。案發前被錢櫃總公司派來監工的黃思銘證稱，他雖撰寫林森店施工防火計畫，卻不知轄區消防隊在哪裡，以專業工程人員立場，施工期間當然最好別營業。

部分傷者出庭痛訴逃命慘況與錢櫃嚴重疏失，蔡姓男子坐輪椅大罵根本沒有錢櫃人員來通知失火，他在7樓包廂聞到味道開門查看，才趕緊逃生，簡直「用生命在唱歌」，張姓男子批錢櫃在求償案刁難被害人，在刑案卻聲稱對被害人表現誠意，根本玩弄兩面手法。

多位傷者並於2021年透過消基會提供律師協助，提起團體訴訟向練台生等人與錢櫃、迪廣公司連帶求償約4000萬元，痛批錢櫃沒和解誠意，例如僅給輕傷者6000元慰問金，更氣到放話「我給你們老闆6000元，請他去火場待1小時，體會等死的感覺。」團體求償案仍在北院審理。

全案今台北地院審結，練台生部分判決無罪；林森店經理翁珮雯過失致死罪，判刑1年2月，緩刑4年，義務勞務100小時、日班副理張惠純過失致死罪判刑1年，緩刑4年，義務勞務60小時、工程師黃思銘過失致死罪判刑2年，緩刑4年，義務勞務160小時；包商王聖杰部分則依過失致死判刑3年；迪廣公司，職業安全法，罰金30萬，可上訴。