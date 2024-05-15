快訊／北市暗夜傳槍響2人中彈！1人怕被抓逃到新北求救

▲北市大同傳出槍響，2名男子中彈送醫。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者邱中岳、黃宥寧、陳韻如／台北報導

台北市大同區今(15日)凌晨傳出槍響！2名男子受到槍傷自行搭車就醫，初步了解，其中一人因害怕被警方查緝，不敢直接就醫，但傷勢實在太重，才攔車赴北市新光醫院救治，院方當下察覺有異立刻報警。警方到場，男子謊稱是在北市上的車，但經查，計程車是從新北市出發，警方一度以為開槍地點是在新北市，不過進一步追查後，證實案件在北市大龍峒一帶發生，全案目前警方正積極調查中，詳細案情也有待釐清。