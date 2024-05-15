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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力拼週五三讀國會改革　國民黨即起輪8梯次24小時守議場

▲▼國民黨團記者會 將輪流守議場大門。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團輪流守議場大門。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

在野黨力推國會改革，預計在本周五（17日）、準總統賴清德就職前，就要在立法院表決三讀。國民黨立法院黨團今（15日）一早發動甲動，並在立法院議場前召開記者會，宣布即刻起在立法院議場前門口，不分晝夜排班守議場，希望能在17日當天上午7點送出議案，讓國會改革五法按照議程順利走到表決。

黨團總召傅崐萁表示，520要到了，賴清德即將就任，未來4年是一個全新的政治的形態，還是再走回過去鬥爭的老路？端看賴清德有沒有決心把過去8年中央政府所有的貪污、腐敗能夠做一個徹底的清理。而在民進黨過去不斷強調的國會改革五法，會在這個禮拜五的院會來三讀，今天開始國民黨在這裡不分晝夜排班，就是希望民主的花朵能夠在5月20號能夠正式的開放。

傅崐萁呼籲民進黨要好好的遵守國會議事規則，做一個負責任的執政黨，必須好好尊重在野黨所提出的相關的建言，好好把國會健全起來，才是百姓、國家之福，國民黨在此宣示一起來為台灣加油、國會改革加油。

▲▼ 國民黨即起輪8梯次24小時守議場 。（圖／記者崔至雲翻攝）

書記長洪孟楷也說，昨天已經通過程序委員會，這個禮拜五院會的討論事項前三案，就是所有國人都所關心的國會改革相關法案，也因此為確保國會在禮拜五的議事順暢，國民黨即刻起在議場門口，國民黨團的委員輪流排班守住議場門口，會在禮拜五早上7點鐘第一個送提案，要求當天就是依照程序委員會所通過的議程來進行，避免民進黨惡意或是暗海戰術或是冗長發言來杯葛議程。

洪孟楷提到，雖然他們已經有聽聞民進黨團當天有可能鬧事，不排除他們要霸占主席台，但是民進黨現在身為執政黨，如果還想跟民意作對，如果不願意面對國會改革，如果不願意面對多數國人都期待著國會改革，要用這種惡意的國會暴力來去杯葛議事，他們也絕對會奉陪。
 

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