嬤病+2幼兒！36歲單親女獨扛家計多年　「走投無路」悶殺小姊弟

▲蘇女平時獨自扛起家庭重擔，疑似因走投無路，而親手將深愛的子女給活活悶殺。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市中和區昨（14）日下午發生家庭悲劇，36歲蘇姓女子平時為了照顧9歲女兒與6歲兒子，因無法配合加班而弄丟工作，身扛重擔的蘇女只好四處向親友籌錢度日，母親節（12）日當晚蘇女甚至還直接帶著年幼子女前往摩鐵投宿，沒想到卻在毒品、酒精的催化下而衝動將2年幼孩子給活活悶殺。

據了解，未婚生子的蘇女獨自將2孩童扶養到大，只要孩子一有狀況蘇女便會直接離開工作崗位去處理，導致出勤狀況異常而弄丟飯碗，甚至為了近距離照護家中長期臥病在床的阿嬤，蘇女也二話不說帶著2子女搬回到老家樓下居住。

蘇女父親表示，蘇女疑似因精神壓力過大，導致長期失眠，似乎有在服用助眠藥物協助入睡，近期又因找不到工作開始四處借錢，導致蘇女心情時常悶悶不樂，但蘇女父親了解蘇女的堅毅性格，所以並無過問。

沒想到，走投無路的蘇女竟會走上極端絕路，在汽車旅館投宿後，因毒品、酒精的催化下，狠心痛下殺手，用枕頭活生生將2年幼子女悶死，社會悲歌曝光後震驚全台，誰也不忍相信親生母親竟會親手悶殺無辜孩子，詳細犯案動機仍待檢警後續進一步調查釐清。

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