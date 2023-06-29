輔具及居家無障礙環境改善　南投長照中心受理申請

▲南投縣長期照顧中心受理輔具及居家無障礙環境改善服務之申請。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助行動不便年長者方便於行及生活於無障礙的居家環境，南投縣長期照顧中心受理輔具及居家無障礙環境改善服務之申請，幫助失能者減少跌倒風險，生活環境更安全。

縣政府指出，年滿65歲以上長者（55歲以上原住民）、領有身心障礙證明者或50歲以上確診失智症者，都可撥打1966長照服務專線進行諮詢及申請，由照專到府進行訪視評估失能等級，再由輔具中心評估人員定點或到宅進行環境評估及開立報告書；為簡化民眾申請流程，也開辦特約廠商代償墊付服務：申請人接獲公文後，僅需攜帶核定公文至特約廠商購置輔具，或進行無障礙環境改善後，繳付部分負擔費用，補助款由廠商協助申請補助。

縣府表示，全縣設有2處輔具資源中心，第一中心（聯絡電話：049-2420390）服務埔里、草屯、國姓、水里、信義、仁愛、魚池等地；第二中心（聯絡電話：049-2228086）服務南投、竹山、集集、名間、中寮、鹿谷等地，提供定點輔具評估、維修、租借、回收、諮詢等服務；全縣111年受理1193件無障礙環境改善服務申請，已完成653案，今年1到4月受理無障礙環境改善服務申請452案，已完成258案。

民眾若有相關問題，可洽詢全國長照服務專線：1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線（049-2209595）；亦可多加利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務【https://www.ntshb.gov.tw/便民服務→線上申請→長照服務個案申請】。