學生妹面試1穿搭！現場男生眼睛狂飄過去　他驚：是最新戰術嗎？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

為了進到心儀的大學，多數學生在申請入學時，除了認真準備備審資料，也會特別留意面試的服裝。但一名網友最近到學校，發現有一個女學生穿著深V小洋裝來參加面試，外貌和身材都相當亮眼，身旁的男生也都凍未條，眼睛忍不住狂盯，讓他笑喊「是最新面試戰術嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，最近在個人申請入學的面試場合，看到一名長得非常漂亮的女同學，是網美等級的，身材也玲瓏有緻，還穿著深V設計的小洋裝，展現S曲線，他看了直呼「好香！」當下也發現旁邊的男同學都無法專心準備面試，眼睛頻頻往正妹身上飄去，讓他笑問「請問這是什麼最新的面試戰術嗎？」

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後掀起討論，網友紛紛留言表示「面試善用自己的長處不是合情合理嗎」、「這是...暗黑兵法」、「我要轉學了，等我啊寶貝」、「當然是直接錄取」、「進場就錄取了」、「先不說深V，小洋裝也超怪的吧」、「該重讀大學了」、「我先吸一口妹子的香氣」、「羨慕欸，指考仔都看不到」、「這才是面試該有的穿搭」，也有人搶問「想問是什麼系的？」不過原PO沒有回應。

至於外型穿搭是否會影響到面試？DFS形象管理公司的形象顧問蔡美惠曾指出，「外在形象確實有加分作用，但不是絕對」，因為不同科系有不同的標準，但大部分的面試只需要將自己打理得乾淨得體即可，像是男生可以修剪頭髮，搭配有彈性的T恤及活潑的西裝外套，不一定要很正式的襯衫；女生則建議穿及膝裙，會顯得整體比例好看，另外再上點淡妝，踩1公分左右的高跟鞋，面試官就能感受到你對這場面試的重視。