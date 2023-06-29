嘉義市落實防蚊措施 　噴藥消毒清除積水容器

▲嘉義市提醒注意登革熱疫情，落實防蚊措施 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

目前臺南市本土登革熱疫情持續上升，高雄市也於26日出現本土病例，嘉義市鄰近高風險區域，民眾洽公或旅遊往返頻繁，嘉義市政府衛生局籲請民眾加強孳生源清除及自我防護措施，提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，如經醫師診斷為感染登革熱，請遵照醫師指示服藥，多休息及多喝水。





嘉義市緊鄰台南，為防範疫情擴散至嘉義市，嘉義市政府除透過新聞稿、多媒體、跑馬燈等多元管道，向民眾宣導清除孳生源的重要性，也函請各醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，及早通報，以儘早阻斷傳播鏈。夏季是登革熱的好發季節。

嘉義市於今(2023)年4月即成立登革熱巡查大隊，挨家挨戶進行孳生源清查，持續監控病媒蚊密度，截至今(28)日共巡查645趟次，查獲積水容器達13,844個，針對布氏級數(病媒蚊密度)3級以上里別，請環保局協助進行噴藥消毒，減少病媒蚊生長。





登革熱防治最有效的辦法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，這項工作需靠民眾自動自發，積極主動參與病媒蚊孳生源清除工作，才能創造並維持一個清潔的居家及社區環境，澈底防範病媒蚊的孳生，遠離登革熱的威脅。





依據傳染病防治獎勵辦法第五條之規定，醫事人員發現傳染病（源），主動通報（知）並經衛生主管機關證實者，全縣（市）地區當年度流行季登革熱/屈公病本土病例之首例，發給通報獎金新臺幣4,000元；登革熱/屈公病境外移入病例每例新臺幣2,500元。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打衛生局諮詢專線05-2341150洽詢。