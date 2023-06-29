強降雨導致溢流油脂穢物滿路面　嘉義市側溝排水阻塞改善

▲嘉義市宣導、會勘解決側溝穢物溢流路面 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今(112)年4月20日光彩街(忠孝路至吳鳳北路)道路側溝因強降雨導致溢流油脂穢物至路面一事，經環保局清潔隊派員清理完成，28日市府再度前往勘查確認改善狀況，採宣導及側溝排水阻塞改善並進，以徹底解決。

因近日連日大雨，媒體報導光彩街又溢流油脂穢物至路面之照片，再度引起民眾關心，惟查該照片仍為今年4月之舊照片，未免民眾及鄰近東市場攤商疑慮，遂於今日邀集當地里長劉宗源、東公有零售市場自治會會長魏翠萍、環保局、工務處等到場，確認經過4月底的清理，現場已無穢物溢流路面狀況。

經相關單位勘處採取措施如下：環保局定期安排人力清理道路側溝及東市場水溝，使溝渠排放順暢，汛期前亦會派員到場清理。工務處表示，將請設計廠商調查側溝排水流向、渠底高程、通暢性及下游排水斷面，確認排水斷面是否滿足保護標準或阻塞情形；對於環保局清溝不順或難以清理的地點，針對有問題的側溝部分協助開孔改善等方案處理，以徹底改善解決。

東公有零售市場自治會魏翠萍會長表示，由於該段道路側溝係兩側住戶、店家均會沿線排放入側溝，人人有責。平時也會加強宣導巡視市場水溝，攤商皆有配合食油、臟器回收集中處理。另本府建設處除定期每三個月清理市場之水溝外並視情況增加清理次數，已責請市場自治會自主管理，向攤商加強宣導務必配合食油、臟器回收集中處理，且勿將廢棄之食油、臟器丟入水溝，以共同維護環境整潔。