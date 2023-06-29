列蔡政府「出事」發言人　趙少康轟：沒有最誇張，只有更誇張！

▲趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統府發言人Kolas Yotaka遭爆與已婚隨扈不倫戀，引發各界熱議。中廣董事長趙少康29日透過臉書發文列舉總統蔡英文上任後「出事」的發言人，痛批民進黨出來的府院黨發言人，一個比一個不堪聞問，「沒有最誇張，只有更誇張！」更直言，「這樣的政黨如果還能繼續執政，必定是國家之大不幸。」

趙少康表示，「發言人」是一個機關的門面，需要在輿論與第一線衝鋒陷陣，應該需要沒日沒夜地工作，不會有時間雞鳴狗盜。如果是在總統府或行政院當發言人，領的更是國家的薪水，如果不兢兢業業的做，對不起國家也對不起人民。

趙少康指出，因為是機關的門面，除了長得端正順眼，品行更要做為表率，但是民進黨出來的府院黨發言人，一個比一個不堪聞問，有不倫的、性騷的、逼墮胎的、接受性招待的、造謠的、同居的，故事情節比情色小說還精彩。

「沒有最誇張，只有更誇張！」趙少康痛批，國家大政的權柄落在這些人手上，卻只知道耽溺於淫樂與黑金之中，做的都是傷天害理的事，不只羞辱國家，更羞辱了選出這個政府的人民。

趙少康說，他特別整理蔡政府「出事」的發言人，包括：府院黨發言人谷辣斯・尤達卡酒駕與不倫戀、前行政院發言人莊碩漢遭控性騷請辭駐泰代表、前總統府發言人丁允恭遭爆辦公室性愛逼人墮胎、前行政院發言人陳宗彥被爆接受性招待又召妓、前行政院發言人丁怡銘的牛肉麵之亂與網軍中央廚房、前民進黨發言人顏若芳則是「房東與房客」事件主角，痛批「這樣的政黨如果還能繼續執政，必定是國家之大不幸。」