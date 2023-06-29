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Metoo誰最誇張「他被公認最噁」　受害女怒：對方很摳

▲許傑輝、黃子佼、炎亞綸、NONO、黑人。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

▲許傑輝、黃子佼、炎亞綸、NONO坦承犯錯，黑人則嚴厲否認。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

演藝圈Metoo連環燒，從許傑輝、宥勝、黃子佼、炎亞綸、NONO（陳宣裕）全部大翻車，如今陳建州接連被大牙、郭源元指控性騷擾，儘管侵犯過程詳細，但陳本尊強硬否認，目前已對大牙提告且求償1000萬。對此，網友好奇詢問「Metoo到現在誰最誇張？」結果多數人仍點名NONO。

一名網友在PTT以「Metoo到現在誰最誇張」為標題發文，他直言目前性騷擾名單中，依舊覺得NONO所作所為最誇張，「如果是事實，從形容來看是NONO吧，但好像起不了風，有沒有八卦？」

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底下網友熱議，「NONO阿，不止性騷了，已經性侵了」、「NONO吧，廁所強X成功耶...藝人還用廁所」、「NONO那個太扯，沒被關都說不過去」、「（NONO）有未成年的那個比較嚴重，黑人是名聲臭」、「NONO有證據的話就是性侵」、「性侵的最可惡」。

也有人認為，「最不要臉肯定是黑人」、「我覺得是炎P，還直接去記者會鬧，很噁心」、「NONO和黑人，（前）一個直接強X，（後）一個唯一告人」、「最不要臉的就是喊告討1000萬的」、「絕對是黃子交，那個什麼爛回應，完全推卸責任沒擔當，超級傻眼」、「NONO啊，炎第二，黑人我猜還有...等後續」。

不過有網友驚覺1點超怪，好奇反問「NONO不是有20人？結果都沒人告」、「NONO可是都沒人告真的蠻奇怪的」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

大牙、郭源元指控，黑人強烈否認

針對大牙指控性騷擾，陳建州與范瑋琪於昨（28）日2度聯合聲明，「內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅。」已向臺灣臺北地方法院提起民事訴訟，請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽。

文中也提到，「當事人承諾因本訴訟取得之賠償金額，將全數捐出予婦女保護、犯罪被害人保護等之社會公益慈善團體」、「對於末經合理查證之網路不實訊息貿然轉發，也將造成當事人之名譽侵害，亦必須負擔侵權行為之損害賠償責任」。

事後郭源元加入聲援大牙，她寫下3100多字指控黑人，「他整個人壓上來環抱住我」、「我感覺到他的下體，非常噁心」，還上演不斷被丟床上的情節，「那樣又躲又逃，再被抓抱起來的過程，前後可能不到三分鐘吧，像老爺追丫鬟，丫鬟躲老爺的愚蠢場面，在我開始放聲大哭後停止」。

對此，陳建州透過經紀人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

▲▼（圖／翻攝自Facebook／陳建州、大牙、郭源元）

▲大牙與郭源元接連指控黑人性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／陳建州、大牙、郭源元）

NONO停止演藝工作，至今無道歉

回顧NONO被指控惡行中，一名女網友19日自稱曾擔任模特兒，10幾年前參加節目錄影之後，在一位主動搭訕的男來賓堅持下，答應上車讓對方載送回家，卻在途中差點遭到性侵。當時，這位男星未經同意，便在車內壓住她強吻、扯內衣揉胸、手伸裙底、熊抱磨蹭，後來雖因女方反抗而沒有得逞，但回程路上還是繼續上下其手摸她大腿。

然而面對首度爆料，NONO經紀人卻不滿回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」不過女網友二度發聲：「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！也歡迎本人提告！」

直到21日上午，網紅小紅老師表示，有將近20名女性舉報NONO曾性騷擾，甚至性侵，記者會上公布了包括自己的6個案例，最早的是2003年的電視台工作人員，還有傳播系女大生，甚至有101櫃姐和另名女子遭到性侵得逞。

一名2011年的受害女子出面控訴，當時也是互留電話，被NONO送回家時，在車上毛手毛腳，對方竟強行進入，她因為太害怕傻掉，想要抵抗卻來不及，沒想到NONO卻稱：「沒射就不算，這次就先放過你，你有看過這麼大的嗎？」讓她崩潰，看到NONO如今還不認罪，氣罵：「到現在還在裝傻，還不道歉！」

此外，2015年NONO將一名在101擔任櫃姐的女生拖到市民大道殘障廁所，沒做安全措施的情況下性侵得逞，女生之後嚇得轉職，但NONO依舊死纏爛打，最後是她嚴正警告後，才成功逼退對方。小紅老師更透露，還有就讀傳播科系的女大生也遭狼爪，但事發時的年齡是否未成年，還需向當事人確認。

另一名受害女子透露，是因為上節目認識NONO，「當時我未成年，才15要16歲，也有被他帶到內湖的家裡，長大後才意識到那是不對的事情，還有他的戀腳癖。」她說，童年的回憶仍歷歷在目，不過當時年紀還小也無法分辨是非對錯，現在仍是心中的痛。

當天NONO發布聲明，以17字簡短寫下「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省」，文中無道歉字眼，最後以藝名NONO署名。

而今（29）日最新進度，網紅小紅老師硬起來大喊，就算知道前行的路困難，仍決定挺身而出，明天更將正式提告，「我們正在打，你們說不會贏的戰。第一步很難很難，總有人要應證看看。解開我們心中從未解的鈴，性騷不能讓它成為你我的日常。曾經我膽小、徬徨、無助，不敢面對滿身瘡痍的自己，沒有完美的受害者，我也不是聖人，每個人的成長過程多少都會犯錯，但要有面對和承擔的勇氣。」

此外，小紅老師提及，「我不缺錢，不需要遮口費。有人說當初價格談不攏？我從不賣身，拒絕飯局，而且陳宣裕很摳！」

▼NONO宣布停止演藝工作後便神隱至今。（圖／翻攝自IG／no_no_0321）

▲▼NONO（圖／翻攝自IG／no_no_0321）

▼NONO性騷懶人包，可點圖放大。（圖／小紅老師提供）

▲▼nono性騷懶人包 。（圖／小紅老師提供）

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