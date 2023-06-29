郭源元被抓到主臥室！他驚「范范怎忍得住不離婚」　網搖頭了

▲郭源元暖喊「不想讓大牙只有一個人」。（圖／翻攝自Facebook／郭源元、大牙）



網搜小組／劉維榛報導

大牙的最強後援！郭源元+1指控黑人兩度性騷擾，「他整個人壓上來環抱住我」、「我感覺到他的下體，非常噁心」，嚇得郭源元不斷哭著求饒，對方才停止一切並載她回家。由於大牙與郭源元都能詳細描述被侵犯的過程，就有網友發問「范范怎麼忍得住不離阿？」而其他網友曝原因。

面對大牙首度指控，陳建州與范瑋琪硬起回擊，「內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅」，以及提出民事訴訟，並求償1000萬與臉書刊登道歉啟事等。

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如今郭源元以在臉書寫下3100多字聲援大牙，提及被黑人不斷丟床，「他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在跳逃著爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以』。」當下，郭源元腦中閃過對那句話的理解是，「這是他與范范的主臥室」，隨即她又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。

郭源元崩潰直呼，「抓抱掙扎的過程中，我感覺到他的下體，非常噁心」、「那樣又躲又逃，再被抓抱起來的過程，前後可能不到三分鐘吧，像老爺追丫鬟，丫鬟躲老爺的愚蠢場面，在我開始放聲大哭後停止。」

對此，陳建州透過經紀人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

如今范瑋琪是否繼續挺黑人，一舉一動都讓各界非常關注。就有網友在PTT以「范范怎麼忍得住不離阿？」為標題發文，原PO直言，大牙與郭源元的2篇文章都描述地鉅細靡遺，「是100%相信自己丈夫沒做嗎？還是其實黑人已經睡客廳了？」

底下網友熱議，「要開演唱會，結束了再說」、「面子勝於一切，前輩可能有傳授道理」、「離婚就弊大於利啊」、「人設維持」、「愛家愛妻......鬼島很吃這套阿」、「離了就間接承認黑人的犯行啊」、「NONO都沒離，他們離什麼」、「搞不好早就知道了」、「阿翔外遇，Grace也沒離啊」。

▼郭源元Metoo+1，黑人透過經紀人回應「莫須有的指控，我們不再回應」。（圖／翻攝自Facebook／陳建州、范瑋琪）

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