科技巨頭CEO才付400億分手費　53歲重返校園考上清大博士班

▲周鴻禕錄取清大博士班。（圖／翻攝自周鴻禕微博）



記者崔子柔／綜合報導

奇虎360創辦人周鴻禕4月宣布與妻子胡歡離婚，依當時股價來估算，他轉移6.25%股份（4.47億股）給胡歡，價值近89.67億人民幣（約386億台幣），天價分手費引起討論。他27日晚間則在微博曝光，被清華大學計算機科學與技術業博士班錄取。

周鴻禕在微博PO出北京清華大學錄取通知書，並稱「終於考上了，希望360智腦幫助我順利畢業」，附圖中可見，周鴻禕錄取清華大學計算機科學與技術系電子信息學系，將攻讀非全日制、定向就業的博士學位。

▲周鴻禕錄取證書。（圖／翻攝自周鴻禕微博）



周鴻禕1970年出生，1992年從西安交通大學電信學院計算機系畢業後，因為在校成績優異，保送上西安交通大學讀管理學院系統工程學研究所，並於1995年取得碩士學位。

根據《極目新聞》報導，周鴻禕13日在奇虎360記者會上，發表了該公司AI新產品「360智腦大模型」。周鴻禕就讀的科系與360定位相當契合，預計他此次讀博的研究方向與360智腦或大模型相關。

▲周鴻禕4月與胡歡宣布離婚。（圖／翻攝自微博）



周鴻禕先前談到如何填報專業及志願時，就曾提到「好專業比上什麼大學更重要」，他被問及「什麼專業不會被AI淘汰時」，回答「AI未來的發展會『以人為本』」，是成為人的好幫手，不會完全替代人的工作。