力挺大牙、郭源元再揭黑人3疑點　呂秋遠：如果需要我義不容辭

記者黃翊婷／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）、郭源元接連指控曾受到陳建州（黑人）性騷擾，陳建州則發表聲明否認並對大牙提告求償1000萬元。律師呂秋遠分析，有些問題不是提告就可以解決，法律也不是拿來嚇阻MeToo運動的，更何況如今已有第二名被害人出現，而且陳建州提告有3個疑點，包含要求賠償1000萬元何必強調錢要捐給誰等等，他是否還得想想涉嫌強制猥褻的部分或是自首，「如果你們需要我，義不容辭。別讓大牙一個人！」

▲大牙是第一個出面指控陳建州性騷擾的藝人。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大牙27日透過臉書發出一篇長文，控訴2012年遭到「當時的老闆陳先生」撲床企圖侵犯，對方甚至脫口說出「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」，瞬間掀起大眾關注。對此，陳建州立即發表聲明否認「毫無根據、全屬虛偽不實」，28日還與妻子范瑋琪正式委託律師提起民事訴訟，要求大牙賠償1000萬元並在臉書道歉。

沒想到28日晚間「微風女神」郭源元也跳出來指控曾受到陳建州性騷擾2次，1次是被抱到腿上強迫索吻，另1次則是在范瑋琪懷孕期間，被陳以有東西要贈送為由，帶到家裡試圖侵犯未遂，雖然現在已經沒有證據留下，但她還是決定說出，「原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」陳建州則透過經紀人表示，「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

▲郭源元也聲稱遭到陳建州性騷擾2次。（圖／翻攝自Facebook／郭源元）

律師呂秋遠28日晚間在臉書發文分析，直指陳建州與范瑋琪要對大牙提告是他們權利，但是有些問題不是提告就可以解決，「現在已經不是光緒年間，想要以提告的方式讓MeToo運動消失，更是匪夷所思」，許多曾經被欺負的人選擇在這個時候提出控訴，不是因為趕流行，而是因為當下的恐懼，擔心自己沒工作、沒人信、傷害了誰等等，也不知道如何對抗加害人，所以才會在現在鼓起勇氣「一起說」，「MeToo不是流行，是一種深沉的指控」。

呂秋遠接著指出，陳建州只提出民事損害賠償訴訟，卻沒有提出刑事加重誹謗告訴，是因為很容易被檢察官認證，被害人敢公開指名道姓，能否證明有誹謗的故意犯意都還很難說，況且這件案子裡被害人有2名證人，也就是化妝師朋友與閨蜜，證人可以證實被害人確實有聽到陳建州打來的電話，第一時間也有向朋友傾訴，當天2人又確實有一起工作，「這要檢察官如何起訴？」若不起訴，陳建州豈不就是成了俗稱的「檢察官認證的強制猥褻、性騷擾嫌犯」。

▼▲陳建州與妻子范瑋琪決定對大牙提告。（圖／經紀人提供）

呂秋遠說，陳建州夫妻提出民事訴訟也不是精準的判斷，首先，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」這句話並未對范瑋琪造成妨害名譽或其他侵權損害；其次，要求賠償1000萬元何必強調錢要捐給誰，若真的是無端指控，原告拿到賠償金要怎麼用是自己的事情，法院也無權過問，「但請問，有誰在妨害名譽的損害賠償上，法院真的判決這麼多錢？當事人的裁判費，總不能這樣亂花吧？還是，他們只是想要嚇人而已？」

「再來，訴訟聲明要對方道歉，這是怎麼回事？」呂秋遠強調，憲法法院已有判決，一般法院要求加害人道歉違反言論自由，因此法院往後不能判決要求加害人道歉，「律師在提出訴求的時候，能不能注意一下憲法法院的最新決定？這樣的訴訟行為，根本是精準的失控好嗎？」

呂秋遠認為，法律不是拿來嚇阻MeToo運動的，當然陳建州夫妻決定提告是他們自由，但是當第二名被害人出現，他們是否得想想涉嫌強制猥褻的部分或自首，而不是想著透過法律恫嚇被害人，「大牙、郭源元，還有其他的受害人，請不用擔心害怕，許多律師，包括我，都願意支持你。如果你們需要我，義不容辭。別讓大牙一個人！」

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。