飯店沐浴乳「被人加精液」？亞朵集團：有疑慮用品已全部更換

▲大陸有民眾入住長沙一間酒店，發現沐浴乳內疑似被人添加精液。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國湖南省長沙麓谷亞朵酒店近日遭旅客指控，房間內的沐浴乳疑似被人加入不明液體，不僅飄出濃重腥臭味，且外觀上也與一般沐浴乳不同，懷疑不明液體可能是精液。對此，亞朵集團湖南區相關負責人28日晚間指出，不明液體並非是男性精液，但並未說明異物究竟為何。

綜合陸媒報導，一名旅客近日投訴，他25日入住湖南長沙的麓谷亞朵酒店，卻發現沐浴乳內有白色絮狀異物，且還伴隨一股腥臭味，猜測可能是被加入了精液。根據畫面，該罐沐浴乳內出現一坨坨白色濃稠液體，與底部黃色沐浴乳明顯不同，無法確定是否是沐浴乳變質，或是被人惡意添加進去。消息曝光後，引發廣大關注。

對此，亞朵集團湖南區相關負責人指出，相關部門已經對沐浴露中的白色絮狀異物進行初步檢測，「可以確定不是男性精液」，集團已成立調查組徹查此事，並對給當事人及廣大用戶帶來的不愉快體驗表示歉意，酒店目前已將樣本送往第三方進一步檢測，以打消當事人疑慮。

負責人表示，由於涉事飯店有一定庫存量尚未消耗完畢，所以沒有及時更換洗護用品，間接導致了沐浴露異物事件的發生。他強調，集團對洗護用品的安全性非常重視，亞朵集團目前已責成長沙麓谷亞朵酒店更換洗護用品，會給用戶造成疑慮的洗護用品包裝已被全部更換。