一次嗑4種炸物！超狂「哥吉拉重量餐」來了　還有限量哥吉拉碗要搶

▲繼光香香雞今年找來哥吉拉重磅聯名。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

怪獸迷吃肉了！繼去年攜手「貓貓蟲咖波」後，台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」今年驚喜找來怪獸之王「哥吉拉Godzilla」合作，不僅通出全球首發的「哥吉拉造型碗」，限量只有5000個，再祭出「哥吉拉重量餐」，一次就能吃到4種人氣炸物，還送哥吉拉限量聯名貼紙，即日起至7月27日限時開賣或售完為止。

▲哥吉拉重量餐可以吃到4種人氣炸物。

▲買套餐還送限量貼紙。

「繼光香香雞X哥吉拉Godzilla」首度聯名強勢推出「哥吉拉重量餐」，一份就能吃到香香炸雞、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣（海苔口味）、田字薯餅等4種炸物，搭配超狂的哥吉拉立體造型盒，十分吸睛，買套餐還可得到哥吉拉限量聯名貼紙1款，鐵粉肯定不能放過，即日起至7月27日限時開賣或售完為止。

▲哥吉拉造型碗限量5000個。

加碼還有全球首發的「哥吉拉造型碗」，霸氣造型超欠收藏，限量5000個，只要購買哥吉拉重量餐加價即可預購，預計9月可到店取貨。

▲麥當勞一口氣推出5款沾醬。

另，麥當勞即日起至7月18日也一口氣讓「5款夢幻沾醬」重磅回歸，包括韓國直送、混和多種香料及辣粉的「肯瓊醬」；甜中帶辣不膩口的「甜辣醬」；網友最愛「蜂蜜芥末醬」及蒜香濃郁的「泰式酸辣醬」，再加上最經典「醣醋醬」，5口味讓民眾任挑任選，期間只要購買麥克雞塊套餐或單點即可任選沾醬，售完為止。