2023最佳大學排行出爐！中山「衝進前5」成黑馬　5年內14校退場

▲遠見公布2023「台灣最佳大學排行榜」。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

《遠見》雜誌在日前公布2023最佳大學排行榜，綜合大學排名前四名依序為台灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學，中山大學則名列第五，進入頂大行列。值得注意的是，今年入圍的學校僅87所，相比5年前的101所足足少14所，顯示少子化影響也導致不少小校面臨存廢問題。

《遠見雜誌》自2016年發布第一份「台灣最佳大學排行榜」後，今年正式步入第8年，今年同樣結合各校意見，並引用世界最大學術資料庫愛思唯爾（Elsevier）的Scopus資料庫，以六大面向48項指標評比，公布六大分榜前30強（醫學類為前10強），讓各大學明瞭自己的競爭位置。

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綜合大學排名方面，依舊是台清交成這四所頂尖學校，中山大學則位居第五名，也是中字輩裡面排名最前面的，晉升國立「中」字輩大學前段班。不過，從2018年分榜首年至今退場的14所學校中，綜合類大學就有12所遭淘汰，這也顯示什麼科系都有的綜合大學，反而失去了特色及競爭力。

▲台灣最佳大學排行榜-綜合大學30強。（圖／記者許力方製）

調查顯示，在一般大學榜中，今年的第五名中山，因取得半導體學院及後醫系資格，前進一名，而前五名的台清交成中，也正巧是全台5所設立半導體學院的學校。

醫系方面，中醫大在一般大學榜中較去年進步一名，成為第6名，同時也是私立大學榜和醫科榜的第一名，高醫大也在一般大學榜中，從第14名進步到第12名，更占穩私校榜的第4名及醫科榜的第3名。慈濟則從私校榜的第15名前進至第14名，一般大學榜亦進步一名，成為第25名，醫科榜則站穩第4名。

《遠見雜誌》指出，由於全台大缺工，彰顯出人才培育的重要，因此許多「師培體系」的學校表現亮眼，其中，師培龍頭台灣師範大學在人文社科榜單長年獨占鰲頭，在公立及一般大學榜中，亦各前進一名，成為第6及第8名。高雄師範大學則也在人文社科榜中，前進5名，為公立學校進步最多的，擠進前20大，居第18名。而在公立榜中，也正式躋身前30強。

另外，疫情期間，護理人員的價值表露無疑，以護理、健康專業執牛耳的台北護理健康大學，在今年的技職榜中，正式擠進第10名。而長庚科大在台塑體系資源的加持下，設備和經費非一般私校所能比擬，今年正式擠進私校前20強，技職榜也進步一名，成為第8名。

《遠見雜誌》表示，隨著台灣的國際能見度大增，台灣與世界企業接軌也更加容易，若學校能與大型企業連結，加持辦學特色，勢將成為吸引學生的賣點。另外，隨著時代的變化，能融合社會、心理、美學至專業領域的跨域領導者為未來最不可或缺人才，因此不少標榜跨域博雅通識教育的大學，也頗獲青睞。