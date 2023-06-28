　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023最佳大學排行出爐！中山「衝進前5」成黑馬　5年內14校退場

▲▼台灣大學,台大校門。（圖／ETtoday資料照）

▲遠見公布2023「台灣最佳大學排行榜」。（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

《遠見》雜誌在日前公布2023最佳大學排行榜，綜合大學排名前四名依序為台灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學，中山大學則名列第五，進入頂大行列。值得注意的是，今年入圍的學校僅87所，相比5年前的101所足足少14所，顯示少子化影響也導致不少小校面臨存廢問題。

《遠見雜誌》自2016年發布第一份「台灣最佳大學排行榜」後，今年正式步入第8年，今年同樣結合各校意見，並引用世界最大學術資料庫愛思唯爾（Elsevier）的Scopus資料庫，以六大面向48項指標評比，公布六大分榜前30強（醫學類為前10強），讓各大學明瞭自己的競爭位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜合大學排名方面，依舊是台清交成這四所頂尖學校，中山大學則位居第五名，也是中字輩裡面排名最前面的，晉升國立「中」字輩大學前段班。不過，從2018年分榜首年至今退場的14所學校中，綜合類大學就有12所遭淘汰，這也顯示什麼科系都有的綜合大學，反而失去了特色及競爭力。

▲▼台灣最佳大學排行榜-綜合大學30強。（圖／記者許力方製）

▲台灣最佳大學排行榜-綜合大學30強。（圖／記者許力方製）

調查顯示，在一般大學榜中，今年的第五名中山，因取得半導體學院及後醫系資格，前進一名，而前五名的台清交成中，也正巧是全台5所設立半導體學院的學校。

醫系方面，中醫大在一般大學榜中較去年進步一名，成為第6名，同時也是私立大學榜和醫科榜的第一名，高醫大也在一般大學榜中，從第14名進步到第12名，更占穩私校榜的第4名及醫科榜的第3名。慈濟則從私校榜的第15名前進至第14名，一般大學榜亦進步一名，成為第25名，醫科榜則站穩第4名。

《遠見雜誌》指出，由於全台大缺工，彰顯出人才培育的重要，因此許多「師培體系」的學校表現亮眼，其中，師培龍頭台灣師範大學在人文社科榜單長年獨占鰲頭，在公立及一般大學榜中，亦各前進一名，成為第6及第8名。高雄師範大學則也在人文社科榜中，前進5名，為公立學校進步最多的，擠進前20大，居第18名。而在公立榜中，也正式躋身前30強。

另外，疫情期間，護理人員的價值表露無疑，以護理、健康專業執牛耳的台北護理健康大學，在今年的技職榜中，正式擠進第10名。而長庚科大在台塑體系資源的加持下，設備和經費非一般私校所能比擬，今年正式擠進私校前20強，技職榜也進步一名，成為第8名。

《遠見雜誌》表示，隨著台灣的國際能見度大增，台灣與世界企業接軌也更加容易，若學校能與大型企業連結，加持辦學特色，勢將成為吸引學生的賣點。另外，隨著時代的變化，能融合社會、心理、美學至專業領域的跨域領導者為未來最不可或缺人才，因此不少標榜跨域博雅通識教育的大學，也頗獲青睞。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

快訊／10縣市「豪大雨特報」！對流雨彈晚間開炸　最新警戒區域曝

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

大甲石頭屋爆紅！掛滿氣球成真實版天外奇蹟　環保局喊不改善要罰

快訊／10縣市「豪大雨特報」！對流雨彈晚間開炸　最新警戒區域曝

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

必搶聯名美妝！雪肌精搭小美人魚、鬼滅之刃禰豆子眼藥水太軟萌

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

高雄舉辦「肥貓大賽」！橘白貓10.6公斤奪冠　領獎一臉驚恐

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

台南最新極簡風「茶蘼酒吧」！汲飲葡萄酒享深夜微醺　還有米街特調

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

生活熱門新聞

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

她替NONO受害者發聲　曾罵89被封女戰神

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

黑人告大牙求償1000萬！金主出現了「費用哥來出」

一家把持管委會自肥8年　社區基金變小金庫

郭源元遭反擊　律師喊4個不怕：接住妳們

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

范范懷孕反擊「黑人全程陪伴」！點名2人住樓下

交通新制　民眾增13項檢舉一次看

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴：明年警消津貼再調升將達1萬7千元

饒慶鈴：明年警消津貼再調升將達1萬7千元

台東縣警察局13日上午10時30分在桂田喜來登5樓舉行一年一度警察節慶祝大會，由縣長饒慶鈴主持，並表揚112年模範警察、資深績優警察獎章、資深服務工友等表現優異人員，饒慶鈴也在會中宣布送出大禮，她表示，在縣府財政穩定且有賸餘的情況，考量警消同仁工作辛勤繁忙，明年起再為外勤警消人員調升超勤津貼每月1千元，感謝警消同仁在第一線守護縣民生命財產安全。

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民

翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

關鍵字：

遠見雜誌台灣最佳大學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

統一獅上半季封王！超商咖啡買1送1

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面