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噁伯評MeToo「價格沒談好才上新聞」！正義男砸錢抓他私處：夠嗎？

▲▼示意圖,性侵,焦慮,壞,蕭條,危急,沮喪,絕望,心理,苦難,疼痛,害怕,情緒化,感覺（圖／123RF）

▲一名男子評論近期台灣的MeToo事件，指稱是「價碼沒談好才上新聞」。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

近日台灣MeToo事件不斷延燒，在網路上引起廣泛關注。部落客「小逸」為此分享，有名阿伯在連假期間聚餐時，說出「鬧上新聞的事件都是價碼沒談好」，與會的另一名男子聽完以後，瞬間感到憤怒，於是丟出錢包、朝著阿伯的私處抓去，再嗆聲「錢在桌上！還是說錢不夠」等話語，用行動力挺MeToo事件的方式，瞬間被網友讚爆。

小逸在臉書上分享，朋友轉述了一起家族中的勁爆事件，一個大家族趁著連假期間聚餐，某位阿伯評論完政治以後，又開始批評MeToo事件，先是酸了「手扶一下也是性騷擾、眼睛看一下也是性騷擾」，接著又大喊男人真命苦，而會鬧上新聞的事件「都是價碼沒談好」。

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阿伯的言論遭到其中一名正義叔叔反駁，當即惱羞成怒嗆聲，自己說的是社會現實，有些人被說一句、摸一下，就搞得像天大的事情，進而把整件事鬧大，「以為自己鬧起來很厲害？社會不是這樣運作的啦！」

▼阿伯對於MeToo事件十分不以為然，只覺得是價碼沒有談好才會鬧上新聞。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,概念,迷茫,失望,情緒,寂寞,急,害怕,鬱悶,失望（圖／123RF）

阿伯重複自己的論點，強調並非受害後要忍氣吞聲，而是「被摸一下也不會少一塊肉」，如果將事件鬧大，也對自己的名聲不好，「是要跟妹妹們說：做人不要太敏感！太敏感混不下去啦！」

等到長篇大論結束以後，正義叔叔突然將錢包丟在桌上，伸手朝阿伯的私處用力抓去，嚇得對方瞬間跳起、差點翻桌，嘴裡還痛罵「衝三X」等髒話。這時正義叔叔則開口，是因為阿伯強調被摸一下不會少塊肉，所以才會動手，希望阿伯做人不要太敏感，因為「太敏感混不下去啦」。

這時場面陷入了混亂，阿伯開始動手揮拳，正義叔叔也立即反擊，「錢在桌上！還是說錢不夠？」但因為現場實在太過失控，小逸的友人也被父母拉走、逃離現場，沒有看完整場衝突。

後來這名正義叔叔一戰成名，更是有家族中的女性同輩要了地址，準備寄送洗手乳過去，小逸的朋友原先也想送「為民除害」的錦旗，但害怕被當成怪人，加上相當不實用，於是在父母的建議下，改為寄送池上米。

事件在網路上傳開，不少粉絲瞬間被正義叔的行為征服，不斷開口稱讚，「感謝叔叔挺身而出，這種人連同性的話都不聽，更何況被他瞧不起的女性」、「別人被摸可以，自己被摸就不行」、「煞氣叔讚啦，是說噁男有時還是得交給男性對付才有用」、「這位叔叔！如果有機會見到他，一定要敬他一大杯」、「好讚，對付這種嘴巴只會講講的人，真的就是要以其人之道還治其人之身！」

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