機器切斷小拇指！淡水女捧斷肢跑派出所求助　警急開道送醫

▲淡水女手捧斷肢急求救。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名72歲黃女日前在工廠操作螺絲鑽孔機時，不慎被機器切斷右手小拇指，同事見狀連忙帶著她的斷肢，騎車載她前往醫院，然而適逢下班尖峰時刻，2人急中生智跑到派出所請求協助，在警方開道協助下，將原本20分鐘車程，縮短不到8分鐘趕抵醫院，雖然斷肢仍無法接回，黃女心中仍是滿滿感謝。

據了解，黃女在淡水下圭柔山區的一間工廠上班，本月12日晚間7時許，她操作螺絲鑽孔機時，不慎遭機器切斷右手小拇指！現場血液四濺，同事見狀，連忙在地板找回斷肢，並趕忙騎車載著黃婦要趕往醫院救治，然而當時巧遇下班尖峰時刻，被困在車陣中的2人，跑到淡水分局水碓派出所向警方求救。

警員蔡伯鴻見狀向主管報告後，立即駕駛巡邏車鳴笛趕赴醫院，將原本需要20分鐘的車程，縮短至8分鐘就順利趕抵現場，儘管最終黃婦的小拇指未能接回，但黃女仍十分感謝警方的暖心協助，黃婦也因這次受傷，決定退休養老。

淡水分局呼籲，民眾如遇疾病救護案件，可優先撥打119求助，除能初步得到合適救護，也可把握黃金搶救時間，也提醒用路人行車途中聽聞消防、救護、警備車鳴笛時，應立即避讓，使救護、救災等工作能順利進行。