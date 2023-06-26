兵變落幕後普丁首發聲明　瓦格納：總部正常運作

▲普丁在俄羅斯莫斯科發表緊急電視講話。（圖／路透）



中央社

俄羅斯總統普丁今天透過克里姆林宮官方網站，發表瓦格納集團兵變落幕以來的首次聲明，向工業論壇參與者表達祝賀之意。瓦格納集團則稱總部仍「正常運作」。

路透社報導，目前尚不清楚普丁（Vladimir Putin）的談話是在何時何地錄製。

普丁24日向全國人民發表演說，譴責傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在「背後捅刀」，並矢言將鎮壓兵變。

他並未針對24日晚間宣布的撤軍協議發表公開評論。該協議允許瓦格納戰士返回基地，並允許該組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）前往白俄羅斯，以化解危機並避免可能的流血事件。

▼瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

另據法新社報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天與普丁通話，並在兵變流產後表達對普丁的「全力支持」。

克里姆林宮表示，「關於6月24日的事件，伊朗總統已表達對俄羅斯領導階層的全力支持」。

普丁也接到卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）的電話，後者也向他表達支持。

另一方面，瓦格納集團位於聖彼得堡的總部辦公室今天宣布，兵變之後，該辦公室仍在「正常運作」。

該辦公室透過聲明表示，「儘管發生了這些事件，本中心仍根據俄羅斯聯邦法律，依正常模式持續運作。」

聲明稱瓦格納是「為俄羅斯的未來而努力」，並感謝其支持者。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天接受俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）訪問時也說，瓦格納傭兵會繼續在馬利和中非共和國活動。

拉夫羅夫表示，瓦格納成員「以教官身分在那邊工作，這類工作當然會繼續下去」，兵變不會影響俄羅斯與「夥伴和友人」的關係。