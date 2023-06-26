雲林蘇小妹交屋！「豬圈搭老房→3房1廳」　許願有房間讀書成真了

▲雲林北港蘇小妹舊屋重建。（圖／雲林縣政府）

記者許凱彰／雲林報導

雲林縣北港鎮蘇小妹妹原本與祖父一同住在破舊豬圈搭建的老厝裡，難以遮風避雨，經過雲林縣政府、台灣寶島行善義工團的協助重建，於25日完成交屋，實現蘇小妹妹「希望能有一個乾淨明亮的房間」可以好好讀書的心願，也期勉蘇小妹妹用功讀書。

老屋重建完成，蘇小妹妹有了自己夢想中的「乾淨明亮的房間」可以好好讀書，她一封手寫信，先是表達對寶島義工團的感謝，後面接著寫到「謝謝各位叔叔、阿姨，辛苦了，我希望以後長大一點，可以幫助別人」。

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▲雲林蘇小妹原本讀書的地方相當簡陋。（圖／翻攝自寶島義工團）

雲林縣政府社會處副處長陳怡君表示，透過縣府雙B計畫的普查，得到北港鎮公所通報就讀國小四年級的蘇小妹妹家，父親打臨工維生，收入不固定，上有年長祖父，祖孫3人同住的三合院年久失修，天花板嚴重破損漏水連連，縣府立即啟動雙B計畫幫助蘇家行動。

陳怡君接著說到，先由北港鎮長蕭美文帶員關心並協助整理打掃居住環境，再透過社福中心社工員介入關懷，會同學校老師、里長進行家訪，並提供物資包，也從學校端盤點媒合相關資源。接著縣府經由「發現公益」平台，協調中華義莊慈善會先行勘查，交由台灣寶島行善義工團號召義工籌劃家屋重建，感謝義工們的投入，於今天圓滿交屋，真的令人非常感動。

▲蘇小妹重建後新屋有了客廳。（圖／翻攝自發現公益）

對此，台灣寶島行善義工團理事長黃新年提到，蘇小妹妹的家園重建由義工們利用三個周末超過200位人次，付出心力體力、休息時間甚至端午連假，還有專業技術，彼此分工合作，加上來自各界的資源及經費約80萬元，於25日圓滿交屋。

雲林縣長張麗善則指出，面對有一些三餐不繼、家裡沒有辦法防風遮雨的個案，自二月份開始啟動雙B計畫後，就進行普查，每一個鄉鎮公所、每個村里，透過村里長、公所同仁進行普查，發現很多案例，到目前為止要整修的高達3、4百間。

張麗善說，雙B計畫不只是照顧低收入戶、中低收入戶跟獨居長輩，更重要是發現無法得到政府跟社會資源的邊緣戶，並借重民間善心團體的力量，給予提供住屋修繕及食物保暖物資的需求，使弱勢族群免於受寒受凍、消除飢餓，终結貧窮。

▼蘇小妹妹許願要有明亮的房間可以好好讀書，如今願望成真。（圖／雲林縣政府）