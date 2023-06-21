獨／五億高中生配偶殺人罪不起訴　靈通者曝祂哭了：怕媽媽有危險

▲宜蘭東嶽廟黑令旗主旗在判決夏男不起訴後並無發生異狀 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

生前擁有超過30筆不動產、價值破5億元的台中賴姓高中生墜樓命案，經一個多月，今（21日）台中檢方宣布偵結，配偶夏男殺人罪不起訴，但被認定假結婚而依偽造文書罪起訴，檢方提證明賴生確實從10樓墜下。但賴母仍認為兒子是他殺，日前靈通者「六姐」替賴生稟請到東嶽大帝「黑令旗」，她表示正因為會判無罪，才需無形的黑令旗復仇，更召喚賴生轉述說「害死我的人，你們等著，我回來了」。

▼宜蘭東嶽廟主神親臨查案，「索命黑令旗」放5億高中生牌位旁。（圖／ETtoday合成圖）

日前靈通者「六姐」自稱感應到賴生向她傾吐冤屈，因此透過管道聯繫上賴母，向賴母表達賴生是冤死，並親自到宜蘭知名東嶽廟東嶽仁聖大帝稟請無形「黑令旗」給賴生，但求慎重，加賜一面有形黑令旗幟要放在賴生靈堂牌位旁，助賴生復仇。

台中地檢今（21日）宣布偵結，配偶夏男殺人罪不起訴，僅依偽造文書罪起訴。靈通者「六姐」得知夏男殺人罪不起訴，表示「不意外，正因會判無罪，才需無形的黑令旗復仇」，接著又召喚賴生，祂透過「六姐」情緒激動地哭著說「很生氣！現在很擔心媽媽繼承遺產後會有生命安危，希望能顧好媽媽的安全」。

「六姐」又接著說，現在是無形報仇的時間了，這筆龐大的遺產夏男父子根本吃不下來，背後還有黑道介入，接下來夏男與賴生婚姻被判無效，遺產將由賴母繼承，將會影響她的人身安全，沈默許久的賴生再透過「六姐」說，「有冤報冤，有仇報仇」，更發怒表示「害死我的人，你們等著，我回來了」。宜蘭東嶽廟廟方人員表示，今天夏男殺人罪不起訴後，廟內並無其他異狀，東嶽大帝也無其他指示。

▼賴生母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▼賴生配偶夏男涉犯殺人罪今檢方不起訴。（圖／ETtoday資料照）