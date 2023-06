中美「芬太尼」爭議！　華春瑩推特連發七文批美：釣魚執法單邊制裁

▲大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩。(圖/CFP)

記者魏有德/綜合報導

美國司法部23日以走私類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)成分到美國及墨西哥的理由,起訴4間大陸化學製藥廠及8名大陸公民,再度讓中美雙方陷入芬太尼爭議漩渦。對此,大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩23日晚間起在推特(Twitter)上連發七文批評稱,美國用「釣魚執法」誘捕中國公民,是典型的任意拘押、單邊制裁。

《北晚在線》報導,華春瑩表示,美國人口佔世界5%,但消費了全球80%的阿片類藥物,且至今沒有正式整類列管芬太尼類物質,「美國應該做的難道不是全力減少國內毒品需求,通過法律和教育來保護本國公民嗎?美方真的認為向外轉嫁矛盾、甩鍋推責、抹黑中國形象,就能解決本國國內問題嗎?」

此外,華春瑩還稱,槍支暴力與毒品問題一樣,奪走許多人的生命,「為什麼即使每年有超過4萬美國人被槍殺,美國卻沒有採取槍支管制措施?為什麼美政府不制裁製造和銷售槍支的軍火商?同時,美國國會又為何通過決議指責中國審判美國籍毒販馬克‧斯威丹,他藏匿了60公斤冰毒,足以殺死3萬人。」

華春瑩強調,尋找替罪羊並不能解決美國自身的毒品問題,「美方應立即撤銷對中方禁毒執法機構的制裁,停止實施懸賞誘捕和任意拘押,立即釋放非法抓捕的中國公民。」

With 5% of the world’s population, the US consumes 80% of the world’s opioids. Shouldn’t the US work harder to protect its citizens through legislation and education and reduce domestic demand for drugs?