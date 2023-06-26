汐止幼兒園餵藥烏龍？　家長批新北衛生局：蓄意代言帶風向

▲新北市政府大樓外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

新北市汐止某幼兒園餵藥案26日再度有檢驗結果，經土城醫院團隊於6月17日入園採檢後，血中苯巴比妥檢測為臨界值之一位幼童，其家長同意送質譜儀進一步檢驗，台北榮總毒物經質譜確認，該幼童血中苯巴比妥結果為未檢出。對此，有家長稍早發布聲明指，新北市衛生局轉述家長相信老師們等言論，但其並未發表該評論，請不要憑空捏造。

汐止幼兒園疑似餵藥案家長今日發布3點聲明：第一，本人正在等待孩子毛髮檢驗結果，近期並未對案情接受媒體採訪、發表評論；第二，至於新北市衛生局對媒體表示，「幼童家長也轉達感謝各界關心，家長表示很相信幼兒園老師們，辛苦園所這陣子的用心跟關懷，孩子被老師們照顧得很好，很健康，覺得是烏龍事件，希望能就此平息紛擾」等語，純屬一派胡言，本人對於新北市衛生局捏造言論的作法表達強烈譴責。

家長發布聲明表示，第三，請新北市衛生局，不要憑空捏造，「把我沒有說過的話塞到我的嘴巴，蓄意代言家長帶風向」。

根據媒體報導，新北市衛生局今日表示，有1位幼童血中苯巴比妥檢測為臨界值，經其家長同意送質譜儀進一步檢驗，台北榮總毒物部實驗室以液相層析串聯質譜儀確認，該幼童之血中苯巴比妥結果為未檢出。衛生局表轉述家長感謝各界關心，表示相信幼兒園老師們，覺得是烏龍事件，希望能就此平息紛擾。