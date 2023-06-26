去奈良別摸鹿！達人示警「身上有大量蜱蟲」　被咬到易感染Oz病毒

▲達人提醒，去奈良公園不要摸小鹿。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

一提到日本奈良，大家馬上就會想到在奈良公園餵鹿吃鹿仙貝的畫面，不過，餵鹿吃仙貝拍照的同時，盡量不要用手觸摸鹿，臉書粉專「魚漿夫婦」就提醒，鹿身上有大量的「硬蜱」，數量是你想像的100倍，最近日本出現第一例可能因為被蜱蟲叮咬，感染「Oz病毒」死掉的婦女，提醒大家要多加注意。

臉書粉專「魚漿夫婦」發文，「蜱蟲注意！」奈良的鹿很可愛，但是身上有大量的蜱蟲，而且最近日本才出現第一例，可能因為被蜱蟲叮咬，感染Oz病毒死掉的婦女，「我覺得我有義務要大家注意安全！請特別小心」。

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「魚漿夫婦」還貼上推特貼文的截圖，奈良的鹿身上有大量的蜱蟲，「而且牠們會帶著這些蜱蟲接近我們，走過來用頭部摩擦，蜱蟲數量可能是你想像的100倍，摸鹿等於摸蜱蟲」。

此外，粉專「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」也發文提醒大家，奈良的鹿身上有大量的「硬蜱」，觸摸的話很容易被感染，「大家小心一點，去奈良最好不要去摸鹿吧！」

高雄常玉皮膚科診所的醫師林工凱醫師表示，蜱蟲是一種野外常見的節肢動物，被叮咬之後的接下來的3天到1個月之內，會有可能出現遊走的紅斑性皮疹，或是發高燒、無力等情況，甚至會演變成為「萊姆病」，是一種伯氏疏螺旋體引起的細菌感染，延誤就醫的話，可能會併發心臟、神經或關節方面的問題。

根據衛生福利部疾病管制署的疾病介紹，萊姆病在台灣是第四類的法定傳染病，在2003年有通報資料以來，尚未發現本土病例，皆為境外移入個案，而這次還好有先發現蜱蟲，所以可以提前預防。