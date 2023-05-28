高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！醫憂變萊姆病

▲一名婦人從日本返國，醫師從她的皮膚中抓出蜱蟲 。（圖／林工凱醫師提供）

記者吳奕靖／高雄報導

解封之後不少人會前往日本旅行，不過就有一名婦人前往日本回來之後，發現自己的肩膀疼痛，前往皮膚科診所，結果醫生一開始以為是「髮線」，但經過仔細檢查之後，這才發現是一隻蟲就藏在皮膚下，林工凱醫師說這隻蟲是蜱蟲，會讓人發高燒、無力，甚至變成了「萊姆病」。

收治這名病患的是高雄常玉皮膚科診所的醫師林工凱醫師，他說患者是在27日前來看診，主述自己的肩膀痛痛的，他一看是黑黑類似像線頭，不過仔細檢查過後，這個黑線頭一拉出來竟然是一隻蜱蟲，原來這名患者前往日本的東北地區，因為目前國內並沒有蜱蟲案例，所以不排除是在日本被咬的。

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林工凱醫師說蜱蟲是一種野外常見的節肢動物，在台灣已經沒有，不過要是被叮咬的情況，接下來的3天到1個月之內，會有可能出現遊走的紅斑性皮疹，或是發高燒、無力等情況，甚至會演變成為「萊姆病」，是一種伯氏疏螺旋體引起的細菌感染，延誤就醫的話，可能會併發心臟、神經或關節方面的問題，但還好這次有先發現蜱蟲，所以可以提前預防。

林工凱醫師也提醒民眾注意，解封之後不少人會前往國外旅行，如果有在草地、樹林等地長時間坐臥時，千萬要留意是否有被蟲咬的情況，返國之後若有不適，一定要前往就醫跟醫師說明。