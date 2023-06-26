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社會 社會焦點 保障人權

人夫9年愛愛0次想休妻　反被爆出「外遇2女」慘輸

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿哲（化名）不滿妻子小蘋（化名）總以「照顧小孩很累」等理由拒絕行房，夫妻倆已有長達9年沒有發生性行為，因此決定向法院訴請離婚；但小蘋表示，之所以拒絕是因為當時剛生產完，沒想到被誤會，丈夫還表明不會再與她發生性行為，甚至外遇2名女子。新北地院法官審理後，認為阿哲的可歸責程度較大，最終裁定駁回。

夫妻,情侶,家人,家庭,吵架,冷戰（圖／CFP）

▲阿哲指控妻子拒絕行房9年，卻被妻子反指外遇2女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿哲在判決書中主張，和小蘋是在2012年12月間結婚，婚後育有1名女兒，但從結婚至今，每當他想要與妻子親密接觸，就會被以「照顧小孩很累」、「會吵到小孩睡覺」等理由拒絕，夫妻倆長達9年沒有行房，長年無性生活已經嚴重影響雙方感情基礎，難以繼續維繫與修復，婚姻也產生破綻，因此他決定向法院訴請離婚。

小蘋則表示，並非不願意與丈夫行房，只是當時她剛生產完，請丈夫等一下，幾次之後竟被誤會成不願意，丈夫甚至表明再也不會與她發生性行為，這才是雙方9年無性生活的原因；此外，丈夫在女兒3歲時曾提出離婚，並坦承有外遇還分房睡，1個月後她帶著女兒回娘家住，後來因為孩子要就學才搬回來。

小蘋強調，丈夫坦承外遇之後，她一直受到小三騷擾，社群帳號動態也遭到監看，而且去年丈夫又結識1名女網友，她為了家庭圓滿，不同意也沒有意願離婚，況且這件事情可歸責程度是丈夫較大，自然不能由丈夫主動向法院訴請離婚。

對於妻子的說法，阿哲辯稱，小孩剛出生時確實要求過小蘋行房，大約4、5次都被拒絕，雙方因此大吵一架，他也有說出「我再也不會碰妳了」等話，後來就分房睡，連手都沒再牽過，彼此也沒有話講；女兒3歲時他曾與女同事交往2年，2022年10月間也的確透過社群媒體認識1名育有2名小孩的單親媽媽，但2人還不算在交往。

新北地院法官認為，阿哲與小蘋因為性生活起爭執，卻沒有積極修補雙方關係，男方還發生婚外情，夫妻倆的婚姻產生破綻，顯然是男方的可歸責程度較大，依照《民法》第1052條第2項規定，責任較重的一方不得向責任較輕的一方訴請離婚，最終裁定駁回阿哲的訴求，全案仍可上訴。

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