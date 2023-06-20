老公「出監馬上又入監」狂循環　妻空等10年傻眼休了

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小美（化名）與丈夫阿明（化名）結婚19年，但丈夫有長達10年的時間都是「出監後馬上又入監」的狀態，她也不知道原因，最後實在是不想再繼續過這樣的生活，因此決定向新北地院法官訴請離婚。雖然阿明聲稱妻子是因為外遇才想要離婚，但他並未舉證，最終法官仍裁定准許夫妻倆離婚。

▲阿明婚後有長達10年的時間都在「出監又入監」的循環中度過。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小美在判決書中提到，和阿明是在2004年5月間結婚，婚後丈夫多次入監服刑，完全沒有履行為人夫應盡的責任，雙方也沒有同住，因為丈夫一直被關，「出監後馬上又入監」，她甚至不知道丈夫被關的原因，如今這段婚姻已經19年了，她不想繼續這樣下去，因此決定訴請離婚。

阿明經過合法通知並未出庭，但他先前曾提出書狀陳述，表明自己相當珍惜這段婚姻，因為所犯錯誤入監，現在深感悔悟，日後也想盡力彌補、修補婚姻，挽回並得到妻子的原諒，「我入監後，她曾要求我出監後要共同生活，還要立即找工作，可見已經原諒我，現在提離婚，讓我情何以堪」，而且妻子曾自述有外遇，屬於有責之配偶，所以不能由妻子提出離婚。

新北地院法官調查，阿明在2011年2月被押入看守所，接著執行觀察勒戒及徒刑，2013年9月縮短刑期假釋出監，結果2015年4月再度被羈押進入看守所，直到2019年7月才假釋出監，沒想到未滿1年，他又於2020年7月因為竊盜案入監執行，同時接續執行觀察勒戒，直到2023年1月才假釋出監。

法官指出，阿明在婚姻關係存續期間，有將近10年的時間都在羈押、執行觀察勒戒或執行刑期中度過，導致夫妻倆長期分居，妻子也因此得獨自一人負擔起各種家庭生活開銷，長期承受極大的精神壓力，他除了無法親自協助之外，也從未進行善意溝通或互動，實在難以期待雙方未來還有共同生活的可能。

至於外遇的部分，法官表示，阿明並未對此提出相關事證，因此不採信，最終裁定准許小美的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。