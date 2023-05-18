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社會 社會焦點 保障人權

懷孕流產才知自己是小三　痴情女挨告氣炸反殺討百萬

記者黃翊婷／新北報導

陳姓女子2020年間透過交友軟體認識王姓男子，她不知道對方已婚，於是答應交往、同居，甚至懷孕（後來流產），沒想到卻遭王妻提告求償，她不甘心自己人財兩失，因此決定對男方提告求償100萬元，最終獲判賠償10萬元。

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲陳女為愛懷孕，流產之後才驚覺自己是小三。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳女在判決書中提到，2020年間透過交友軟體結識王男，對方在個人頁面標記「未婚」、「如果找到合適的對象，就結婚」，聊過之後覺得雙方很合拍，於是在同年5月開始交往、6月底同居。

陳女表示，同居期間她投入感情，也發生過性行為，並在2020年8月懷孕，後來因為出血流產，沒想到王男卻開始出現一些不自然的行為，同年11月19日她撥打電話給王男，接聽的卻是王妻，她這才知道男方已婚，內心錯愕不已，隔天便提出分手，結果2022年2月間突然收到王妻提告求償，她受到欺騙，還為此懷孕流產，健康嚴重受創，罹患環境適應障礙、睡眠障礙，日常生活大受影響，因此決定對昔日男友提告求償100萬元。

王男則辯稱，2020年6月間兩人為了同居而租屋，簽立租賃契約時，他有拿出身分證，配偶欄非空白，陳女當時就知道他已婚，「我向陳女解釋，我和妻子有名無實，沒有在一起共同生活」，交友軟體上的資訊是他誤用系統預設的婚姻狀態，經過解釋之後，女方選擇原諒並同意繼續交往。

王男接著表示，陳女聲稱2020年11月19日才得知他已婚，並在隔天分手，但妻子也在同月25日傳訊息表示對兩人的關係既往不咎，陳女直到2021年9月才前往精神科初診，加上先前流產也與這件事情無關，不能以此為理由主張他侵害女方的健康權。

不過，新北地院法官檢視證據，王男確實在交友軟體頁面自稱未婚，而且在與陳女的對話紀錄中，他也提到早就沒跟妻子在一起，離婚也簽了，妻子是故意要鬧的，陳女則回覆，「原來你口中說的媽媽，都是你老婆」。

法官認為，王男確實隱瞞已婚身分，導致陳女誤信並與之交往，後來經由王妻告知才曉得自己淪為小三，憤而分手，衡量雙方社會地位、經濟收入、受侵害程度等因素之後，判王男應賠償陳女10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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