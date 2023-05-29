按摩師猥褻女客被關　復業治療2個月又指侵她3次

記者黃翊婷／新北報導

新北市某國術館林姓負責人2018年間曾在進行推拿按摩時猥褻女顧客A，後來出監復業，並持續參加身心治療或輔導教育課程至2022年1月，沒想到同年3月又再次犯案，對女顧客B襲胸、指侵3次得逞。新北地院法官認為，林男未記取前案教訓再次犯罪，屬於累犯，因此依強制性交罪判處3年4個月有期徒刑。

▲林男猥褻A女被判刑，出監接受治療課程，2個月後又對B女伸出狼爪。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，林男平日以整復推拿按摩為業，B女2022年3月22日傍晚5時許前往他經營的國術館按摩，竟在按摩全身之際，突然遭到襲胸，甚至受到手指性侵3次，嚇得趕緊離開並前往警局報案。

新北地院法官調查後發現，林男2018年間曾因猥褻A女被判刑，2021年9月出監，同年10月恢復國術館營業，並在2021年10月至2022年1月間持續參加性侵害加害人身心治療或輔導教育共6次課程，課程紀錄表上記載，「上了6次課程，知道危險因子及現在在工作中如何預防再犯」，可見他主觀上已經知道從事推拿按摩服務與妨害性自主犯罪之間的差異，沒想到才完成治療課程2個月，他又再度犯案。

法官接著表示，林男以推拿按摩為業，接受治療輔導課程後，仍為了滿足一己私慾，對B女伸出狼爪，造成女方身心難以抹滅的傷害，事後也未能與女方達成和解以及取得諒解，因此依強制性交罪，累犯，判處3年4個月有期徒刑。

此外，新北地檢署檢察官也向法院提出聲請強制治療林男，最高法院日前裁定，林男應進入相當處所施以強制治療，直到再犯危險顯著降低為止，執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要。

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