分析侯友宜危機「選票移動中」　他：現在不是賴清德好不好的問題

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者崔至雲攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日多份民調墊底，引來各界關注。前立委蔡正元指出，目前選票正在移動中，「現在已經不是民進黨總統參選人賴清德好不好的問題」。

蔡正元在《中天辣晚報》表示，選舉是很務實的事，不能打高空，也不能簡單講一些口號，所以侯友宜跟國民黨黨主席朱立倫兩個人現在要繃緊神經，不只是出來臉色好看、氣色好，要仔細想，兩個人都是老經驗的政治人物，怎麼想不到讓人覺得亮晶晶的政策、吸引人的標題或是能在網路上引起廣泛討論？

蔡正元指出，提出來的東西如果沒人討論就被邊緣化，現在比較麻煩的是在所有民調中都顯示有將近6成的選民要政黨輪替、下架民進黨，已經不是賴清德好不好的問題，是而民進黨執政這幾年，選民想換個人，但要換民眾黨總統參選人柯文哲還是侯友宜？

蔡正元說，如果這次選戰是「蔣萬安現象」那就是侯友宜當選，如果是「高虹安現象」那就是柯文哲當選，選票正在移動中，就算是深藍，在他們心中只要認為柯文哲有機會贏過賴清德，那深藍的票都會投過去。

蔡正元強調，侯友宜不只要鞏固深藍，本身還要發光才能加到分，選舉力道要出來，要想辦法迎頭趕上，「你選過市長，不應該太外行」。