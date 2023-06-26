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「大曲線女孩」控航空公司歧視　都2023年了還不拓寬飛機走道

▲「大曲線奧莉維亞」抱怨飛機走道太窄，引發網友正反討論。（圖／翻攝推特）

▲「大曲線奧莉維亞」抱怨飛機走道太窄，引發網友正反討論。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

一名大尺碼女孩日前在TikTok上抱怨受到航空公司身材歧視，她貼出自己擠過飛機走道的背影，表示整個過程非常辛苦，航空公司應該在飛機上建造更寬的走道，不應該歧視胖子，此番言論引起網友熱議。

綜合外電報導，該名女子的TikTok暱稱「大曲線奧莉維亞」，她日前分享一段影片，畫面中可見她的背影正艱辛地穿越飛機走道，不時碰撞到乘客座椅。大曲線奧莉維亞抱怨，都已經2023年了，航空公司還無法打造一個更寬廣的走道就是歧視。

該影片上傳後，迅速在TikTok和推特上發酵，吸引大批網友觀看和討論，一名網友表示，雖然自己不是大尺碼，但她也支持航空公司讓飛機座位更寬，或不需要加錢就可以讓位子更寬敞，另一名網友則在底下回覆，「我滿確定這就是商務艙、頭等艙存在的用意。」

也有網友表示，航空公司不會為了某些人體型較大而建造更大的飛機。少數網友點出，一架飛機要多少個座位、乘客才能符合飛行的經濟效率，是航空公司做出判斷的依據，比起航空公司砸錢建造更大的飛機，不如「大曲線奧莉維亞」減肥比較快，而且花得錢更少。

影片受到熱議後，「大曲線奧莉維亞」的影片連帶帳號都消失了，不過後續仍有其他網紅針對該片進行討論。

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