最近一堆台人「吵退便宜機票」　旅遊達人傻眼：拜託看規定

▲「最懶少年」指出，最近看到太多吵著要退機票的人。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近期常看到各家航空公司推出促銷，便宜機票令許多人忍不住手滑。部落客「最懶少年」日前就發了一篇「勸戒文」，「在買機票前，拜託一定要先看到你買的航空公司規定，不要什麼都不看，一直打勾，刷下去基本上就GG了。」

旅遊達人「最懶少年」20日在粉專表示，最近看到太多吵著要退機票的人，「不是訂錯，不然就是臨時有事不能去，再來就開始一哭二鬧三要退票」。另外，還有很多行李烏龍事件，「最近看到各版都在PO行李拿錯（某R牌目前機率最高）」，讓他不禁直呼，「拜託拿自己行李前，對一下上面的英文名字，就算拿錯了，也趕快通知航空公司，不要讓別人整個假期都毀了。」

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他還提醒，如果可以的話，把手提行李和免稅商品放在看得到的地方，因為近期就有個案的東西被誤拿，但到底是誤拿還是被偷也不得而知，「最好把東西放在看得到的地方，（因為）就算事後調監視器，免稅店的袋子長得一模一樣，就算抓到了要怎麼分？」

至於看到旅客吵退票，最懶少年強調，航空公司釋出便宜機票，不可能還無條件讓人轉讓改期，「如果可以，少年現在應該算機票大富翁了」。就算真的有狀況，航空公司也不一定能接受，「一堆異想天開身體不適，想跟航空公司吵？記得『醫療因素僅限乘客』或有更特殊情況，不過這還要以各航空公司為準，基本上只有特殊個案，才有可能成立。」

因此，他勸旅客還是在購買機票時，詳細看過航空公司規定，「不要什麼都不看，一直打勾，刷下去基本上就GG了」、「最後拜託，買東西前先看一下規定」。