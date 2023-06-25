戴資穎奪冠⋯蔣萬安因「沒台灣選手」取消行程遭酸　北市：有致電祝賀

▲蔣萬安出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安25日原訂出席「2023台北羽球公開賽」決賽並頒獎，但24日晚間8時突然臨時取消，理由為「無台灣選手出賽」，結果「台灣球后」戴資穎今拿下羽球冠軍，使民進黨台北市議員顏若芳批評，蔣萬安難道不知道戴資穎是台灣選手嗎？

蔣萬安25日原訂行程為下午3時30分至4時出席「2023台北羽球公開賽」決賽，當時行程稱「市長受邀出席致詞並頒獎」，且還會在會前接受媒體訪問；但24日晚間8時44分，蔣市府聲稱，「因評估25日下午2023台北羽球公開賽決賽無台灣選手出賽，市長取消原行程，改為出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。」

當蔣市府發出此公告時，還有一名媒體在蔣萬安市長群組詢問，「戴資穎難道不算台灣選手嗎？」但沒有獲得任何發言體系回應，因此最後默默收回該言論。

顏若芳25日表示，「蔣萬安市長竟然不知道戴資穎是台灣選手？」蔣萬安說台北羽球公開賽決賽「沒有台灣選手」所以不參加，「難道戴資穎不是台灣人？」

顏若芳提及，2023台北羽球公開賽決賽今天落幕，戴資穎衛冕成功，奪下個人賽史第五冠，許多國人都於有榮焉，賴清德也有到現場一同慶賀，但現場卻沒有看見蔣萬安的人影，而原因竟然是市府說「決賽沒有台灣選手」所以不參加，實在太扯，「難道蔣萬安不認識台灣羽球天后戴資穎？還是認為戴資穎不會奪冠？」

顏若芳說，連賴清德都有到現場慶賀，身為地主的蔣萬安卻竟然出這種包，是不敢跟賴清德同台？還是要放棄國民黨總統參選人侯友宜，選擇藍白合與柯文哲同台？「蔣萬安，你用沒有台灣選手參賽的理由不出席台北羽球公開賽，真的是丟臉到全世界了！」

對此，北市府副發言人蔡畹鎣回應，媒事組24日晚間於媒體群組發佈行程更動通知，是指原訂出席時段下午3時30分至4時無台灣選手出戰，其他時間蔣萬安已有行程安排故無法出席，因此取消該行程，並非指全日無台灣選手。

蔡畹鎣提到，蔣萬安晚間致電戴資穎祝賀，並感謝對方把冠軍獎項留在台北，成為賽史上首位五冠女單選手；雖然今日另有行程無法到場邊打氣，但上次奧運期間有守在電視機前加油，而戴資穎除了感謝蔣萬安的祝福，也將致贈一支簽名球拍做紀念。