提升救災能量！八里福久宮回饋鄉里　捐助新北消防救災器材

▲八里福久宮回饋鄉里，捐助新北消防救災器材。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市八里區「福久宮」秉持著「回饋鄉里、造福鄉梓」於今（25日）上午10時捐贈新北市政府消防局救災裝備一批，供八里消防分隊及第三救災救護大隊轄下十二個分隊使用。

侯友宜表示，八里福久宮，長年以無息供信徒求取發財金聞名，自2007年至今有3、4000人次到此求取，香火鼎盛。2005年間，從事物流倉儲業的企業主李次雄，看準商機，於八里長坑里設廠，事業蒸蒸日上，他相信「多虧當地土地公保佑。」為感念、回饋地方與土地公，2007年李次雄捐地200坪，捐款1000多萬元，將當地原有僅半坪大的土地廟，改建為100坪大廟「福久宮」。

侯友宜說，福久宮一直在公益上做了許多努力，社會那裡有需要，就會以「取之於社會用之於社會」的心態盡其所能的付出，默默耕耘，深受地方各界好評與肯定。

消防局長李清安出席接受捐贈，八里分隊轄內有台15、61、64線等快速道路及臺北港大型車輛進出，自2022年1月至2023年4月車禍救助案件總計多達39件，其中不乏有人員受傷、受困情形等車禍事故類型，多與大型聯結車、貨櫃車有關，且時常發生追撞或連環車禍之狀況。

另外，淡江大橋預計於2年後開通，隨著車流量增加，車禍事故發生率也預期會增加。而每有車禍案件發生，八里分隊均須第一時間至事故現場執行搶救任務。本次八里福久宮捐贈救災器材一批，可大幅提升八里地區消防救災能量，使市民生命財產安全獲得保障。