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新住民返鄉帶回太多常備藥竟上網賣　南投縣衛生局依法開罰3萬

▲出國攜回藥品數量若過度、私自出售恐受罰。（示意圖／記者蔡玟君攝）

▲出國攜回藥品數量若過度、私自出售恐受罰。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者高堂堯／南投報導

隨疫情解封、暑期到來，出國旅遊潮湧現，而國人出國旅遊常會購買伴手禮， 不乏少見的感冒藥、止痛藥、止咳藥、止癢藥、腸胃藥及眼藥水等；南投縣衛生局長陳南松提醒，從國外帶回的藥物僅限於自用，一定要先評估自身需求，避免過度囤積造成浪費，且藥品非一般商品，勿任意購買使用或饋贈親友，也不要透過網路等途徑轉售，以免受罰。

南投縣衛生局日前接獲檢舉，有民眾在網路上販售藥品，經查為該縣新住民，因疫情解封後回原國探親，返回台灣後攜帶過多的當地常備用藥，用不完轉而在網路上販售賺取利潤，經查明屬實，依違反《藥事法》相關規定，裁處3萬元罰鍰。

▲出國攜回藥品數量若過度、私自出售恐受罰。（圖／南投縣政府提供）

▲出國攜回藥品數量若過度、私自出售恐受罰。（圖／南投縣政府提供）

陳南松表示，民眾於國外購買藥品，除須注意內容物成分，還要留意數量上的規範，依據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」-「自用藥物限量表」規定：非處方西藥、中藥製劑、錠狀或膠囊狀的保健食品，每種最多只能12瓶（盒、罐、包、袋），合計不超過36瓶（盒、罐、包、袋），中藥材部分每種最多12公斤，合計不超過12種，在這個範圍以內的個人自用產品才准許攜帶入境。

若攜帶處方用藥，則須憑醫療院所之醫師處方或證明文件，並以治療其本人疾病者為限，其攜帶量不得超過該醫師處方箋或證明文件上標注的用量，以6個月用量為限；民眾有任何用藥安全問題，請洽詢南投縣政府衛生局專線電話049-2230518。

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關鍵字：

出國藥品囤積出售違法

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