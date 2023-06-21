端午運量明達高峰「單日11萬人次↑」！桃機：提早3小時報到

▲端午連假將有出國人潮，機場公司呼籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場。（圖／記者廖婕妤攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

明（22日）起就是為期四天的端午連假，交通部次長祁文中今（21日）到桃園機場視察端午連假疏運整備情形時表示，機場的航線、航班及服務設施陸續恢復至疫情前（2019年）約8成左右，乘載率達8成以上。機場公司提醒，預估端午假期運量高峰自明日起進入高峰，單日將超過11萬人次，呼籲旅客提早2.5至3小時到機場報到。

機場公司指出，5月的每日旅運量約9萬人次，6月的每日旅運量約10萬人次，今年端午疏運期間為6月21日至26日，預估6月22日運量，約達11萬2617人次。

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機場公司表示，每日離境尖峰時段為8時至10時、14時至15時及23時，呼籲離境旅客提早2.5至3小時抵達機場，善用多元智慧化服務並預先確認安檢注意事項。至安檢線前排隊時，預先將電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，另外保溫水壺或飲料亦可利用周邊倒水桶淨空，同時脫掉外套、帽子、皮帶，事前簡單的準備動作可大幅加快安檢速度。

機場公司進一步指出，每日入境尖峰時段為5時和15時至18時及20時至22時，提醒回國旅客，入境切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定以及多搭乘大眾運輸工具。

祁文中提到，相較於其他國際機場，桃園機場為亞洲地區恢復力道強勁，他也期許旅運量能早日恢復疫情前的水準。機場公司則提醒，民眾可多利用大眾運輸工具及多元報到設施，讓旅程更順暢。