身著破洞短褲被怒斥　人妻遭公公打傷…夫竟也勸：不要那麼穿

▲一名徐姓女子只因在家穿破洞短褲，就被公公一頓責罵並打傷。（圖／翻攝自微博／搜狐千里眼、星視頻、新浪新聞）



圖文／CTWANT

大陸四川省內江市一名徐姓女子，日前只因在家穿破洞短褲，就被公公責罵「不要臉」，接著雙方爆發爭執，公公竟還揚言「老子今天把妳弄死在這裡」。怎料，徐女事後打電話給在外地工作的丈夫訴苦，對方也沒有說出安慰的話，反而勸她不要那麼穿。

綜合陸媒報導，當時徐女在家被公公看見穿破洞短褲，立刻遭喝斥「不要臉」、「傷風敗俗」、「沒有一個做女人的樣子」，讓她實在忍不住回嘴了幾句話，怎料就遭扔花生、潑熱湯，接著雙方扭打在一起，直到婆婆和9歲兒子聞聲上前將2人拉開，才沒釀成更大的意外。

事後徐女被兒子帶到房間並鎖門，以防公公追打，此時公公則在門外不斷叫囂，怒罵「妳給我滾出來」、「老子今天把妳弄死在這裡」，之後迫於無奈，滿是傷痕的徐女只好報警，並打電話給在外地工作的丈夫訴苦，結果對方也沒有說出安慰的話，反而勸她不要那麼穿。

對此，徐女指出，自己和丈夫的感情沒有什麼問題，但公婆不斷插足夫妻倆的生活，讓她相當無奈。最終徐女拜託丈夫，務必在週末從外地回家一趟處理此事，如果對方仍對此態度軟弱，她就會考慮離婚。

消息一出掀起熱議，網友紛紛表示「衣服好不好不說，輪不到公公打罵」、「2023年了居然還有這種事」、「清朝思想根深蒂固」、「千萬不要和老人住一起，離的越遠越好」、「不要在一起住，分開住就行了」。

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