國道一早「火燒車」　國5車速不到40km！午後11條地雷路段曝

▲今日國道車流多，事故量也增加。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

今日為端午連假最後一天，目前國五北上車多，宜蘭－頭城車速不到40公里，預判今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

交通部高公局表示，今日截至11時，國道全線交通量為30.6百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。上午國道壅塞路段除國5北向頭城至坪林路段於9時起出現車多外，其餘路段行車大致正常。

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▲▼國道發生追撞、火燒車等事故影響車流。（圖／高公局）

今日10時50分國5南向13.5公里發生1小客車火燒車事故佔用外側路肩，致回堵4公里；11時12分國2西向5.7公里發生3小車追撞佔用外線車道；11時14分國3北向90.2公里發生2小車追撞佔用內線事故，致回堵1公里，以上事故均已排除，惟上述事故已影響整體車流順暢。

預判今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。