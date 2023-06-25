國5北上塞爆「車速不到40km」　上午國道地雷路段曝

▲收假日國道車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是端午連假最後一天，目前國五北上車多壅塞，宜蘭－頭城車速不到40公里。預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林，建議西部國道南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

交通部高公局表示，今日0-5時平均交通量為7.6百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之2.1倍；預估今日交通量為110百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.3百萬車公里。

▲國道交通疏導措施、重點壅塞路段及時段。（圖／高公局）

今日相關疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

公路總局表示，今（25）日返回工作地車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（中部台74線臺中環線接國3；南部台18線接國3中埔交流道、台86線仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山~五甲路段），主要省道幹道（台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台9線南迴公路及台1線水底寮~楓港路段）。觀光景點易壅塞路段（北部台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙及福隆路段及台3線大溪路段；南部台3線古坑~梅山路段）。

▼國道交通路況預測。（圖／高公局）