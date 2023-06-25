收假日國5連塞11小時　「國道11條地雷路段」出爐！好走時段曝

▲收假日國道車多壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是端午連假最後一天，預判今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等，其中國五宜蘭－坪林從9到20時都車多壅塞。

交通部高公局表示，今日預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國道交通疏導措施、重點壅塞路段及時段。（圖／高公局）

今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

今日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▼國道交通路況預測。（圖／高公局）