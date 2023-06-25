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快訊／台74線3車連撞釀火燒車　1男上半身15%2度燒傷送醫搶救

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台74線今日上午7時許，發生3車連環撞火燒車事故。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中74號快速道路近青海匝道口25日上午7時許發生3車連環撞，一輛拋錨的自小客車停駛快速道路時，遭到後方小貨車追撞，小客車立即起火燃燒，燃起漫天黑煙，隨後再遭後方車輛追撞。火燒車造成小貨車駕駛、乘客受傷，其中1人上半身二度15%燒燙傷，緊急送往醫院搶救。詳細事故原因，由警方進一步釐清。

警方調查，25日上午8時07分獲報，報案人張姓男子稱他駕駛自小客車於台74往北屯方向行駛，近青海匝道口時車輛拋錨，隨即打雙黃燈報警，但報警時車輛遭到後方一輛小貨車追撞，小客車起火燃燒後，又遭另一輛自小客車追撞。

▲▼ 。（圖／截取自記者爆料網）

從市區可看到台74線因火燒車冒出濃濃黑煙。（圖／截取自記者爆料網）

消防局指出，25日上午7時17分獲報，台74北上8.8公里處有汽車火警案，派遣第六大隊、黎明分隊等共3單位，出動8車23人前往救援。到場發現2名傷者，分別約為25歲、45歲，其中45歲男子臉部、背部、手部有2度15%燒燙傷，另1人門牙斷裂，均意識清楚，皆送往榮總醫院搶救。火勢於8時04分撲滅。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼消防人員到場搶救傷者、撲滅火勢。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方指出，受傷的2人為小貨車駕駛、乘客，駕駛黃男及副駕駛周男上半身燒燙傷，均送醫急救，無生命危險。詳細案發經過還有待釐清調查。

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