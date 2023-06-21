國3快官路段深夜火燒車！貨櫃車輪胎竄火舌　一度封閉匝道

▲國3快官路段貨櫃車起火。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號彰化快官路段昨天深夜發生一起火燒車意外，一輛裝載跑步機等運動器材貨櫃車，行經北向202.7K處時，有用路人示警車輛起火了，蔡姓駕駛立即停靠匝道路肩，發現輪胎起火造成悶燒，警消也協助搬運車內物品，所幸無人員傷亡，於4時5分始恢復通車，發生原因仍待調查釐清。

國道警方初步調查，這起火燒車事件發生在昨(20)日深夜23時21分許，一輛貨櫃車內裝載跑步機等運動器材，行經行經北向202.7K處時，路段經用路人示警車輛起火，駕駛停靠匝道路肩檢查時發現輪胎起火，貨櫃內裝載物品因高溫造成悶燒滅火不易，須將物品全數移出始能進行滅火，火勢於1時20分完全撲滅。

國道第七公路警察大隊指出，大隊接獲報案後立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道警局及高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，後因排除車輛及清理移出地面貨物，於清晨4時5分始恢復通車，事件發生後一度封閉快官交流道往彰化方向出口匝道，所幸無人受傷，火勢撲滅後續交由彰化縣消防局鑑識調查。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲：平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。