快訊／雨勢升級！雙北等「10縣市豪大雨特報」　大雷雨襲5縣市

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

午後熱對流發展旺盛，部分縣市出現明顯降雨，新北市山區雨勢升級，中央氣象局發布豪雨特報，另同時針對新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣等縣市發布大雷雨即時訊息。

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台北至桃園、南投、台南地區及新竹至嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豪雨特報影響時間：24日下午至24日晚上

＊豪雨：新北市山區

＊大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市

▲▼氣象局針對部分縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局15時45分針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分。氣象局15時56分再針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時0分。氣象局16時11分二度針對新北市發布大雷雨即時訊息，並針對烏來區發布災防告警訊息(PWS)，持續時間至17時15分。

大雷雨即時訊息示警區域

新北市：中和區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、石碇區、烏來區

桃園市：大溪區、復興區

台中市：霧峰區、太平區

彰化縣：二水鄉

南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉