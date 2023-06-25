　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美6月中就知瓦格納要反了！俄軍1命令引爆叛亂　普丁不作為原因曝

▲▼瓦格納。（圖／CFP）

▲美國證實他們在6月中旬就接獲瓦格納可能發動軍事行動的情報，而俄羅斯軍方在6月10日發動的情報是點燃此次事件的關鍵因素，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）23日一路前進到莫斯科不到193公里處，差點點燃俄羅斯內戰。幾名美國官員24日證實，美國情報機構其實早在6月中就接獲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）有意對俄國軍方採取武裝行動的情報，並緊急向白宮匯報，以免俄羅斯局勢突變，殺得大家措手不及。

據《華盛頓郵報》報導，美國官員24日透露，美方早在2周前就接獲情報，得知普里格津對俄羅斯軍方的不滿已來到臨界點，隨時可能發動軍事行動，推翻莫斯科軍方高層，引發美國對烏俄戰爭、普丁政權與俄羅斯核武出現變動的擔憂，連白宮、五角大樓、國務院，以及國會高級官員都聽取了相關簡報。

官員們指出，觸怒普里格津的關鍵因素是俄羅斯國防部6月10日發布的一項命令。相關命令雖然未直接提及瓦格納，但當局要求所有非政府軍必須與俄羅斯簽署合約，明顯想要接管普里格津手下的瓦格納僱傭軍，讓他產生危機感。報導稱，瓦格納對莫斯科的軍事行動至關重要，也多次幫助俄軍取得戰術勝利。

▲▼瓦格納。（圖／CFP）

一名烏克蘭高官也坦言，烏方在俄羅斯發布了6月10日的命令後，就一直密切關注普里格津的動態。據悉，普里格津曾公開抗議國防部的相關命令，因此烏克蘭越來越相信他可能會正面槓上莫斯科，不過烏克蘭與美國到普里格津出人意料地發兵前都不清楚其完整計畫與發動兵變的準確時間。

美國情報機構認為，俄國總統普丁肯定也知道普里格津正在「策劃一些事」。雖然美方不清楚普丁何時接獲情報，但「他肯定在普里格津發動行動的24小時前就知道了」。美方目前還不清楚普丁為什麼不採取行動阻止普里格津，但美國官員認為，普丁的不作為反映了俄羅斯政府缺乏高層協調，甚至可能存在內部競爭。

西方和美國情報官員也表示，普里格津與其部隊在進入頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）並控制俄軍南部軍區總部時，幾乎沒有遇到任何抵抗，猜測普里格津的行動在一定程度上得到了政府軍力量與俄羅斯安全部門的支持，但普里格津此次發動叛變顯然沒有讓俄軍與克里姆林宮產生裂痕。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
被大小S提告！　葛斯齊「謝謝她們」：反而還我清白
實測6款iPhone升級iOS16.5.1　這款衰退40分鐘
快閃9小時限定！　星巴克買一送一喝起來
普丁生涯最大恥辱！　被迫城下之盟放走大廚
LIVE／山下智久睽違12年來台！　攜日劇女神抵桃機
快訊／誤觸電箱！　1人慘遭電死
已婚大咖戲劇男星爆開房知名女演員！　5身份線索曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國最擔心「俄核武」受威脅！　前CIA官員：可能被恐怖份子搶走

美鐵路橋崩塌列車墜河　黃色液體噴出儲槽

普里格津「閃電推進莫斯科」讓普丁震驚　專家：瓦格納完蛋了

普丁生涯最大恥辱！被迫城下之盟放走大廚　烏軍反攻政變蓄勢待發

美6月中就知瓦格納要反了！俄軍1命令引爆叛亂　普丁不作為原因曝

瓦格納叛變「短短24小時落幕」　距莫斯科剩200km！普丁對局勢失控

長時間盯著手機螢幕！　泰3歲男童出現「弱視」症狀

普丁永遠不會原諒叛徒　俄專家：瓦格納首腦普里格津構成威脅

俄軍忙瓦格納叛變！　烏克蘭趁機「大舉反攻」東部6地

瓦格納「槍口對內」出兵俄羅斯　莫斯科民眾斥政治爛戲

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

美國最擔心「俄核武」受威脅！　前CIA官員：可能被恐怖份子搶走

美鐵路橋崩塌列車墜河　黃色液體噴出儲槽

普里格津「閃電推進莫斯科」讓普丁震驚　專家：瓦格納完蛋了

普丁生涯最大恥辱！被迫城下之盟放走大廚　烏軍反攻政變蓄勢待發

美6月中就知瓦格納要反了！俄軍1命令引爆叛亂　普丁不作為原因曝

瓦格納叛變「短短24小時落幕」　距莫斯科剩200km！普丁對局勢失控

長時間盯著手機螢幕！　泰3歲男童出現「弱視」症狀

普丁永遠不會原諒叛徒　俄專家：瓦格納首腦普里格津構成威脅

俄軍忙瓦格納叛變！　烏克蘭趁機「大舉反攻」東部6地

瓦格納「槍口對內」出兵俄羅斯　莫斯科民眾斥政治爛戲

嘴咬絕緣皮、蹲到大腿骨脫位！72歲獨臂伯拚老命考取室內配線證照

美國最擔心「俄核武」受威脅！　前CIA官員：可能被恐怖份子搶走

快訊／台馬混雙決賽交手　大馬組合抱走冠軍！

有夠閃！冠佑結婚17週年撞巡演　隔空寵妻「想買什麼通通老公買單」

林志玲東京約會老公AKIRA！　雪白洋裝大飄仙氣…夫妻街頭自拍被目擊

陸製電扇2023年前5個月全球狂賣582億　深圳工廠訂單排到8月底

移民署邀請新住民體驗包粽　體驗多國風土民情尊重多元文化

美鐵路橋崩塌列車墜河　黃色液體噴出儲槽

叛變普丁！瓦格納集團總部曝光　陸媒：俄執法人員荷槍實彈接管

最美湖景飯店「雲品日月潭」7月重新開幕　全新整修亮點一次看

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

國際熱門新聞

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

瓦格納傭兵變搖滾巨星　俄民眾搶合照歡送

加航副機師突喪失駕駛能力　機上乘客救援

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統

普丁抄家瓦格納首腦　搜出14億現金

女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　還嗆酸民

莫斯科市長宣布：周一停止上班上課

瓦格納往莫斯科推進　遭俄軍直升機開火

普丁專機升空逃跑了　克宮回應

搶著下飛機！空姐曝「1行為」根本白痴

瓦格納領袖同意了：停止俄境內行動

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

瓦格納傭兵兵變　首腦是何方人物？

普丁養的「怪物」反咬主人　恐永遠重創威信

更多熱門

相關新聞

瓦格納「叛亂24hrs始末」震撼莫斯科

瓦格納「叛亂24hrs始末」震撼莫斯科

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在短短一天多的時間內，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄軍高層的爭端，迅速升級成軍事叛變，傭兵近逼到僅距莫斯科200公里，又在白俄羅斯總統盧卡申科的斡旋下迅速宣布撤軍。外媒評斷，普丁對局勢失去控制。以下為您整理瓦格納這次引發的24小時騷動：

俄專家：普丁永遠不會原諒叛徒

俄專家：普丁永遠不會原諒叛徒

俄軍忙叛變　烏軍趁機「反攻東部6地」

俄軍忙叛變　烏軍趁機「反攻東部6地」

瓦格納一日叛變　莫斯科民眾斥政治爛戲

瓦格納一日叛變　莫斯科民眾斥政治爛戲

瓦格納傭兵變搖滾巨星　俄民眾搶合照歡送

瓦格納傭兵變搖滾巨星　俄民眾搶合照歡送

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭瓦格納集團Yevgeny Prigozhin

讀者迴響

熱門新聞

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

NONO結婚證書一簽就變了

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面