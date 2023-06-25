美6月中就知瓦格納要反了！俄軍1命令引爆叛亂　普丁不作為原因曝

▲美國證實他們在6月中旬就接獲瓦格納可能發動軍事行動的情報，而俄羅斯軍方在6月10日發動的情報是點燃此次事件的關鍵因素，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）23日一路前進到莫斯科不到193公里處，差點點燃俄羅斯內戰。幾名美國官員24日證實，美國情報機構其實早在6月中就接獲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）有意對俄國軍方採取武裝行動的情報，並緊急向白宮匯報，以免俄羅斯局勢突變，殺得大家措手不及。

據《華盛頓郵報》報導，美國官員24日透露，美方早在2周前就接獲情報，得知普里格津對俄羅斯軍方的不滿已來到臨界點，隨時可能發動軍事行動，推翻莫斯科軍方高層，引發美國對烏俄戰爭、普丁政權與俄羅斯核武出現變動的擔憂，連白宮、五角大樓、國務院，以及國會高級官員都聽取了相關簡報。

官員們指出，觸怒普里格津的關鍵因素是俄羅斯國防部6月10日發布的一項命令。相關命令雖然未直接提及瓦格納，但當局要求所有非政府軍必須與俄羅斯簽署合約，明顯想要接管普里格津手下的瓦格納僱傭軍，讓他產生危機感。報導稱，瓦格納對莫斯科的軍事行動至關重要，也多次幫助俄軍取得戰術勝利。

一名烏克蘭高官也坦言，烏方在俄羅斯發布了6月10日的命令後，就一直密切關注普里格津的動態。據悉，普里格津曾公開抗議國防部的相關命令，因此烏克蘭越來越相信他可能會正面槓上莫斯科，不過烏克蘭與美國到普里格津出人意料地發兵前都不清楚其完整計畫與發動兵變的準確時間。

美國情報機構認為，俄國總統普丁肯定也知道普里格津正在「策劃一些事」。雖然美方不清楚普丁何時接獲情報，但「他肯定在普里格津發動行動的24小時前就知道了」。美方目前還不清楚普丁為什麼不採取行動阻止普里格津，但美國官員認為，普丁的不作為反映了俄羅斯政府缺乏高層協調，甚至可能存在內部競爭。

西方和美國情報官員也表示，普里格津與其部隊在進入頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）並控制俄軍南部軍區總部時，幾乎沒有遇到任何抵抗，猜測普里格津的行動在一定程度上得到了政府軍力量與俄羅斯安全部門的支持，但普里格津此次發動叛變顯然沒有讓俄軍與克里姆林宮產生裂痕。