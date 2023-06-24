公司逼頂40℃跑5公里　他「快中暑沒跑完」竟遭開除

▲男子沒跑完全程，遭公司開除。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子去年應徵上了一個機修工的職位，但上班沒幾天，公司突然要他頂著40℃的高溫參加長跑，男子跑了幾圈後感覺快中暑，沒有跑完全程。不料，不久後他就遭到公司開除，原因就是沒跑完長跑，缺乏吃苦耐勞的精神，令男子相當不滿，把公司告到法院。

根據陸媒報導，男子去年6月18日到蘇州張家港一間機械零件公司面試機修工職位，面試主管安排他到車間實際操作，經操作電焊、氣割後，主管認為他的業務能力沒問題。

男子於是自費做了體檢，並將體檢合格報告交至公司，於6月22日報到上班，與公司簽訂書面勞動合約，並通過安全教育考試，被安排到設備部門從事維修工作。

男子6月25日上班時，突然被要求去參加長跑，他說，「當時有一名安全員在旁監督，說如果跑不下來，就立刻走人。」但當天氣溫高達40℃，男子跑了兩三圈就感覺快中暑，沒能跑完全程。

隨後，男子沒想太多，又回到車間工作超過10小時，結果隔天來上班時，竟被告知試用期不合格。

公司解釋，根據公司的規章制度，新員工軍訓要完成5公里30分鐘長跑，男子沒能完成長跑，沒有吃苦耐勞精神，於是以其在試用期內不符合錄用條件為由解除勞動關係。

男子認為公司開除他的理由非常不合理，於是把公司告到法院。

法院審理後認為，公司在錄用男子之前沒有告知必須通過體能考核，也沒有辦法證明男子知道公司的錄用條件中包含了長跑，以此為由開除員工屬於違法解除勞動合約，判公司應賠償男子7000元（人民幣）。